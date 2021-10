Marisol Aguirre niega reconciliación con Christian Meier: “No me quiero volver a casar nunca”

La hermana gemela de Celine Aguirre habló sobre el 'Zorro'. (Foto: Instagram)

Las gemelas Marisol Aguirre y Celine Aguirre presentaron su nuevo emprendimiento en el programa En Boca de Todos. Durante la entrevista, las hermanas dieron detalles sobre su vida sentimental. ¿Qué dijeron?

La reportera del programa le hizo saber a Marisol, quien participó en la telenovela Dos Hermanas, que existían rumores sobre una posible reconciliación entre ella y su exesposo Christian Meier. Ambos se lucieron juntos en la graduación de su hija.

“Hace algún tiempo atrás vimos una foto con Christian y todos pensamos que volvían”, le dijo a la actriz peruana, quien no pudo evitar responder entre risas: “¡Ay, no seas payasa!”.

Marisol señaló que no hay ninguna clase de acercamiento entre ambos, ya que su relación es cordial por el bienestar de sus hijos.

“Somos papás de tres hijos. En cada evento que hay, de alguno de nuestros hijos, siempre vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de trabajar con él en alguna producción al ver la buena relación que tienen, la recordada protagonista de ‘Gorrión’ sorprendió al responder: “No, porque sería raro”.

Por otro lado, Celine Aguirre indicó que está soltera y que todavía no conoce a la nueva pareja de su exesposo Miki González, de quien se separó en el 2019. “No he tenido el gusto”, dijo mientras su hermana no dejaba de reírse.

Celine agregó que no hay problemas con su expareja y que le desea una plena felicidad, ya que eso haría muy feliz a sus hijas.

Cuando ambas hermanas se mostraron abiertas a conversar sobre el tema del divorcio, la reportera les consultó si tenían pensado volver a vestirse de blanco.

“No, no me quiero volver a casar nunca”, respondió Marisol. Su hermana estuvo de acuerdo y añadió: “Esa vaina de divorciarse es tan tedioso que, ay no, gracias, pero no volvería a casar”.

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON CHRISTIAN MEIER Y MARISOL AGUIRRE?

Christian Meier y Marisol Aguirre se conocieron cuando protagonizaron juntos la novela ‘Gorrión’. La pareja de ensueño se casó en 1995, pero terminaron divorciándose 14 años después, en el 2009.

Debido a la información de la prensa, se creyó por largo tiempo que una supuesta golpiza llevó a la actriz a tomar el primer paso para separarse definitivamente de Meier. Sin embargo, Marisol se encargó de desmentir estos rumores.

“Estoy aquí como madre de tres hijos para aclarar que todos esos titulares son falsos, Christian nunca me ha tirado un puñete o me ha agredido, no lo he dicho nunca”, dijo Aguirre en una entrevista para Magaly.

Tras ello, afirmó que para ella la violencia no significaba necesariamente golpes y patadas. “Las violencias más grandes son las del corazón, y no se curan fácil”.

Meses después de divorciarse, el popular ‘Zorro’ entabló una demanda contra Marisol para exigir que también aporte en la manutención de sus hijos. Esto originó una batalla legal entre ambos, que al final fue ganada por Meier.

Marisol Aguirre y Christian Meier se divorciaron en 2009.

CHRISTIAN MEIER CAUSA POLÉMICA EN REDES

El actor Christian Meier se mostró a favor del ataque que recibió el expresidente Francisco Sagasti por miembros del grupo La Resistencia durante el lanzamiento de su libro, ocurrido el último lunes 18 de octubre en Barranco.

El destacado artista nacional, que radica en los Estados Unidos junto a sus tres hijos, se refirió al mensaje que publicó el expresidente en cuenta de Twitter, donde condenaba el actuar de sus atacantes.

“No recuerdo que se haya pronunciado de la misma manera cuando 4 mil personas cercaban la casa de un periodista que no comulgaba con sus ideas, o cuando un joven golpeó en la cara al congresista Burga. Cuando llueve se mojan todos, no llore”, le respondió Meier.

Respuesta de Christian Meier. (Foto: Captura Twitter)

Esto en referencia a las manifestaciones a las afueras de la vivienda de Beto Ortiz en noviembre de 2020. Además, por el puñetazo que recibió el excongresista Ricardo Burga por el joven Carlos Ezeta Gómez.

Los internautas criticaron duramente al actor por comparar al periodista Beto Ortiz con Francisco Sagasti. A su vez, lo cuestionaron por justificar un acto de violencia.

