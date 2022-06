BTS “Proof” LIVE: a qué hora y dónde ver el concierto en vivo de “Yet to come”

Aniversario de BTS: ¿qué eventos tendrá la boy band el 13 de junio? (Composición Infobae Perú)

Un momento especial para reunirse con ARMY. El 13 de junio se celebra el noveno aniversario de BTS, considerado el grupo más importante del pop surcoreano que ha logrado reconocimientos en la industria del entretenimiento. Bangtan Sonyeondan lanzaron el 10 de este mes el álbum recopilatorio “Proof”, el cual acumula más de 30 canciones seleccionadas por los artistas. Entre los temas se encuentran “Run”, “For youth”, “Yet to come”, “Boy with luv”, entre otros.

Los fanáticos en todo el mundo prepararon una serie de actividades para promocionar el regreso de los intérpretes. Es así como cobran un rol importante en la difusión de esta nueva era musical tras un tiempo de ausencia que usaron para trabajar en esta producción.

La presentación de “Proof” coincide con la fecha de su debut, la cual se realizó el 13 de junio de 2013 bajo la representación de BigHit Entertainment, actualmente HYBE. La aventura de estos cantantes ha sumado premios y un gran número de seguidores, quienes expresan su apoyo por medio de las plataformas digitales.

En el calendario de actividades que han organizado los miembros de BTS por este mes de celebración se encuentra su primera presentación en vivo. Se trata de una transmisión en directo en la que van a interactuar con ARMY, además de cantar por primera vez “Yet to Come” (The Most Beautiful Moment), elegida como el tema principal de los tres discos que publicaron.

Foto: Twitter @bts_bighit

Para que te unas a los festejos por el comeback de BTS, te presentamos una guía para que conozcas a qué hora y dónde ver el “Proof live”, así como las fechas de sus actividades para junio.

¿QUÉS ES EL PROOF LIVE DE BTS?

Se trata de un espectáculo que será transmitido en vivo donde se podrá ver y escuchar a los integrantes del grupo surcoreano. Además, se conoce que uno de los escenarios elegidos para hacer las grabaciones fue la locación del VM “Yet to come”.

Proof LIVE / Aniversario de BTS.

¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS AL PROOF LIVE?

Se trata de una sorpresa preparada por los cantantes de BTS. Por medio de las redes sociales, ARMY ha expuesto algunos nombres de los que podrían formar parte de este especial. El primer nombre en cobrar protagonismo fue el de Charlie Puth, quien ha mostrado un gran interés en colaborar con Bangtan. También se ha considerado a las cantantes Cardi B y Lizzo. Esta última tiene una amistad cercana con J-Hope, quien ha sido anunciado como uno de los invitados al Lollapalooza 2022.

BTS.

¿A QUÉ HORA VER BTS PROOF LIVE?

Para el lunes 13 de junio se ha confirmado el concierto en vivo de BTS como parte de su comeback con el álbum “Proof”. Conoce los horarios para Perú y otros países:

Ver PROOF LIVE en Perú, Colombia, Ecuador, México: 7:00 a. m.

Ver PROOF LIVE en Chile, Venezuela, Bolivia: 8:00 a. m.

Ver PROOF LIVE en Costa Rica, El Salvador: 6:00 a. m.

Ver PROOF LIVE en Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 a. m.

BTS comeback con "Proof".

¿DÓNDE VER PROOF LIVE DE BTS?

El concierto llamado “Proof Live” es una de las celebraciones por el aniversario de BTS. Para no perderte ningún momento de este show especial puedes seguir la transmisión en directo por el canal de YouTube BANGTANTV.

También únete a los comentarios en vivo que se registrarán en las redes sociales, sobre todo Twitter. Únete a las conversaciones usando los hashtags #BTS_Proof #YetToCome #BTS9thAnniversary #2022BTSFESTA

Proof LIVE / Aniversario de BTS.

LINK PARA VER PROOF LIVE DE BTS

Sigue el evento de BTS titulado “BTS (방탄소년단) ‘Proof’ Live 20220613″ en su canal oficial de YouTube. Ingresa a la plataforma oficial y activa las notificaciones para que te avisen cuando estén en vivo. También puedes hacer click aquí para dirigirte automáticamente.

BTS CANCIONES DE PROOF

En total, el álbum “Proof”, dividido en 3 discos, cuenta con 35 canciones, sumando una duración de 2 horas con 8 minutos.

¿CUÁNTAS REPRODUCCIONES TIENE “YET TO COME” DE BTS?

En las primeras 24 horas, el VM “Yet to come” sumó más de 20 millones de reproducciones. Tras un día de su lanzamiento, ya acumuló más de 50 millones de vistas en su canal oficial de YouTube.

"Yet to come" fue elegida como la canción principal del álbum "Proof" de BTS.

Seguir leyendo