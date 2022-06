BTS comeback 2022: horarios del lanzamiento de “Proof” y estreno de “Yet to come” MV

BTS, calendario de “Proof”: horarios y fechas de tracklist, MV y más del comeback. Créditos: Spotify.

Tras una larga pausa, los integrantes de BTS regresan a la escena musical durante su mes de aniversario. Luego de culminar sus exitosas presentaciones con “Permission to dance on stage” y una aplaudida aparición en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, Bangtan vuelve a sorprender a sus fans con su álbum “Proof”.

El grupo que trabaja bajo el sello de HYBE, ex BigHit, ha seleccionado la canción “Yet to come” (The most beautiful moment) como tema central de este lanzamiento. Durante los primeros días de junio se han realizado una serie de actividades para interactuar con ARMY.

Entre estas acciones se encuentra la presentación de los tracklist de “Proof”, teasers en YouTube y una colaboración exclusiva con Spotify bajo el nombre de “Purple U”. Esto ha permitido que los fanáticos conozcan detalles curiosos de los Bangtan Boys, como sus canciones favoritas, y momentos especiales que han marcado su carrera desde su debut en el 2013.

Los seguidores de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook podrán ver el estreno del video musical de “Yet to come” de acuerdo al calendario oficial. Conoce los horarios y las actividades programadas.

“PROOF”: CALENDARIO DEL COMEBACK DE BTS

ARMY, presta atención a las fechas especiales que marcan el comeback de BTS y los eventos que se van a celebrar en los próximos días.

9 de junio: MV teaser oficial de “Yet to come” en YouTube Shorts

10 de junio: MV oficial de “Yet to come” (The most beautiful moment).

13 de junio: aniversario de BTS y presentación del “Proof live”, una transmisión en directo con invitados especiales que será presentado en el canal “BANGTANTV” de YouTube.

“PROOF” EN SPOTIFY

Esta es la lista de lanzamientos que podrán ver y escuchar todos los usuarios que estén suscritos a la plataforma de streaming.

9 de junio: BTS film launch (En Twitter @SpotifyKpop y YouTube). También podrás ver el “This is BTS playlist clips: Proof”.

10 de junio: lanzamiento del álbum “Proof”, disponible en Spotify. El mismo día accederás a los videos de “Intro”, “Yet to come”, “Run BTS” y “For youth”.

ESTRENO DE “YET TO COME”: HORARIOS POR PAÍSES

Tras la revelación de los primeros teasers que dejan ver la nueva imagen de los integrantes para esta era de Bangtan Sonyeondan, la compañía de los intérpretes de “Butter” anunció los horarios en los que lanzarán el MV -video musical- de la canción principal “Yet to come”.

Jueves 9 de junio a las 10:00 p.m.: estreno MV “Yet to come” en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras.

Jueves 9 de junio a las 11:00 p.m .: estreno MV “Yet to come” en Perú, México, Colombia y Ecuador.

Viernes 10 de junio a las 00:00 a.m.: estreno MV “Yet to come” en Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, Bolivia, República Dominicana, Cuba y Chile.

Viernes 10 de junio a las 01:00 a.m.: estreno MV “Yet to come” en Argentina, Uruguay y Brasil.

Viernes 10 de junio a las 06:00 a.m.: estreno MV “Yet to come” en España.

BTS: INTEGRANTES

Los ejecutivos de BigHit iniciaron esta nueva aventura con siete jóvenes que ingresaron a la compañía como trainees. Tras pasar varias evaluaciones, ellos fueron los elegidos para la formación oficial de Bangtan:

RM - Kim Nam-joon.

Jin - Kim Seok-jin.

Suga - Min Yoon-gi.

J-Hope - Jung Ho-seok.

V - Kim Tae-hyung.

Jimin - Park Ji-min.

Jeon Jung-kook.

¿CUÁNDO ES EL ANIVERSARIO DE BTS Y FECHA DE SU DEBUT?

El 13 de junio de 2013 se marcó el debut oficial de BTS en la escena musical. El tema oficial elegido para este lanzamiento fue “No more dream”, con el que marcaron el estilo musical y concepto que realizarían como grupo.

Esa fecha se considera su aniversario, por lo que ellos y sus fans, conocidos como ARMY, preparan una serie de actividades para celebrarlos. Antes de convertirse en el fenómeno musical de la actualidad, los surcoreanos lucharon por sus sueños desde el inicio. Conoce qué edades tenían los integrantes de BTS en el día de su debut:

Jin: 20 años

Suga: 20 años

J-Hope: 19 años

Namjoon: 18 años

Taehyung: 17 años

Jimin: 17 años

Jungkook: 15 años

CANCIONES DE BTS

Estos son los temas más escuchados de BTS en la plataforma Spotify antes del lanzamiento del álbum “Proof”.

1. Butter.

2. My universe.

3. Dynamite.

4. Permission to dance.

5. Boy with luv ft. Halsey.

6. Life goes on.

7. Euphoria.

8. Filter.

9. Fake love.

10. On.

