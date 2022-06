“No more dream” de BTS: la poderosa historia detrás de su canción debut

El debut de BTS se marcó con el lanzamiento de su canción "No more dream" que marcó un antes y después en su carrera. (Captura: BigHit)

Cada año, cientos de adolescentes buscan cumplir sus sueños al asistir a los castings que organizan importantes compañías en Corea del Sur. Los scouters, o reclutadores, son los encargados de evaluar a los aspirantes que demuestran sus talentos en el canto, baile, actuación o modelaje. Son varias pruebas que deben aprobar para ser seleccionados, ingresando a las empresas de entretenimiento donde reciben capacitaciones y son entrenados en diferentes disciplinas artísticas.

Este proceso fue realizado por siete surcoreanos, quienes con esfuerzo y dedicación, lograron convertirse en uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años. BTS dejó de ser un grupo K-pop para ser un nuevo icono de la cultura asiática. Además de cumplir con sus deberes, han asumido el rol de ser embajadores de importantes campañas para concientizar a los jóvenes sobre las problemáticas sociales.

El grupo Bangtan Sonyeondan cobro vida en la industria del entretenimiento con su debut oficial. La canción elegida fue “No more dream”, un tema que formó parte de su primer disco y que marcó el inicio de su exitosa carrera en Asia y el mundo entero.

LA HISTORIA DETRÁS DE “NO MORE DREAM”

“2 Cool 4 Skool” lanzado en el 2013 está compuesto por siete canciones, que coinciden con el número de los integrantes. En la lista se encontraba el título “No more dream”, producida con ritmos de rap y hip-hop, géneros que describen perfectamente su estilo de música.

En este punto te puedes preguntar porqué eligieron este track y no las demás. Entre los años 2008 y 2013 se registró una importante participación de jóvenes organizados que asistían y organizaban manifestaciones contra los sistemas corruptos con vínculos políticos y sociales.

Los integrantes eran conscientes de lo que se estaba viviendo en Corea del Sur, por lo que decidieron expresarse en su debut por medio de esta canción, la cual fue lanzada con un video musical que manejó un concepto de rebeldía, movimiento, música y libertad.

LA DECISIÓN DE BTS

En el año 2020, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook fueron invitados por la revista Vanity Fair para que participen en un pin pon de preguntas sobre sus éxitos musicales. Durante esta charla, los miembros hicieron un viaje al pasado para revelar detalles de la canción debut con la que iniciaron su aventura.

Encabezando el discurso, Jimin detalló que antes de su presentación oficial como agrupación, Bang Si Hyuk -ejecutivo fundador de BigHit Entertainment- les comentó que aún eran unos “chicos jóvenes”, por lo que sería una buena idea hablar sobre esos problemas y la realidad que viven muchos hombres y mujeres que compartían la misma edad que ellos. Este fue el principal motivo por lo que se creó y que fue adoptada por la juventud de esa época.

Los fans, representados bajo el nombre de ARMY, han calificado esta interpretación como un himno, además de ser importante para ellos y los cantantes, ya que marcó el comienzo de esta carrera llena de reconocimientos y aplausos interminables.

Como dato curioso, de no ser por esta nueva idea, ellos iban a debutar con el tema “End of the world” , la cual nunca salió la luz y tampoco fue lanzada como un single. Así que siempre se mantendrá la curiosidad de su letra y composición.

Bangtan marcó el inicio de su carrera con la canción "No more dream". Créditos: HYBE LABELS.

UNA NUEVA ERA CON “YET TO COME”

Tras una larga espera, el comeback de BTS, programado para el 13 de junio de 2022, tendrá una partida especial con “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” . Esta ha sido elegida entre tres listas de canciones que forman parte del álbum “Proof”.

Su regreso en la escena musical coincide con su noveno aniversario, por lo que estará cargado de mucha emoción por parte de los fans que se harán presentes de manera virtual por las redes sociales, manifestando su apoyo a Bangtan.

