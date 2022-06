Migraciones asegura que el exministro Juan Silva no ha salido del territorio peruano

El exministro Silva aún estaría en territorio peruano, según Migraciones.

El paradero del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva sigue siendo un misterio para la Policía Nacional del Perú (PNP), aunque la Superintendencia Nacional de Migraciones ha señalado que este no ha salido del país y que tampoco se han registrado intentos de fuga por parte del exministro de Pedro Castillo. La confirmación fue hecha a través de las redes sociales.

Durante el día 9 de junio, el perfil de Migraciones en Twitter ha brindado diversas actualizaciones de la situación migratoria de Juan Silva. El primer reporte se publicó a las 3 de la tarde donde se señala que “el ciudadano Juan Francisco Silva Villegas no registra salida por los puertos de control migratorios o fronterizos”. Asimismo, resaltó que la jefatura zonal del Callao activó la alerta migratoria el pasado 26 de mayo.

Tres horas después, a las 6 de la tarde, Migraciones informó nuevamente que Silva se encontraba dentro del territorio nacional. Al cierre de esta nota, la publicación más reciente fue el de las 8 de la noche en que, una vez más, señalan que Silva permanece en el Perú. “A efectos de comprobar esta información, nos sometemos a cualquier pericia informática que ordene el Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría o Congreso”, dice el tuit.

Tuit de Migraciones sobre estado migratorio del exministro Juan Silva.

Jorge Fernández, Superintendente de Migraciones, señaló el miércoles 8 de junio que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, no ha salido del Perú desde que se dictó la orden de detención en su contra. “Hasta el día de hoy el señor Juan Silva Villegas no ha salido del país por los controles migratorios”, aseguró en una entrevista con Canal N.

“La Superintendencia Nacional de Migraciones está a cargo de los puestos y controles fronterizos por ninguna de estas oficinas, el señor Juan Francisco Silva Villegas ha salido del Perú”, agregó. Fernández también explicó que al dictarse la detención preliminar, en caso Silva Villegas se acerque a alguno de los puestos fronterizos existentes, sería el inspector migratorio quien lo ponga a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP).

DESCONOCÍA MEDIDA

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, sorprendió al asegurar que desconocía la existencia de una orden de captura preliminar contra el exministro Silva. “Yo no puedo saberlo todo. Me llaman a mi oficina y me dicen que acaban de recibir la información de que a Juan Silva le han dado una orden de captura”, dijo en conversación con el canal RPP Noticias.

Ministro Dimitri Senmache aseguró que desconocía la orden de detención preliminar contra Juan Silva.

A fin de evitar que el investigado logre escapar del país, llamó al superintendente de Migraciones para que tome las medidas necesarias. “Sobre eso, llamo al superintendente de Migraciones y le digo: ‘por si acaso, esta es la información que tengo, toma la acción pertinente para que esta persona no pueda salir”, agregó el ministro del Interior. Si bien la orden de detención se emitió el 7 junio, el impedimento de salida del país se ordenó el 4 del mismo mes. Además, una orden vigilancia al ministro ya había sido oficializada el 27 de mayo.

La PNP tenía conocimiento de estas medidas, según un comunicado publicado por la misma institución a través de sus redes sociales. En este señala que desde el viernes 27 de mayo se desconocía el paradero del exministro Juan Silva; sin embargo, este apareció en diversos programas de televisión el 1 de junio. En estos espacios intentó defenderse de las acusaciones que pesan en su contra.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación solicitó una orden de detención preliminar contra el exministro Juan Silva Villegas, investigado como parte de una presunta red criminal que habría laborado dentro del MTC para coordinar licitaciones en beneficio de ciertas empresas. Además, dentro de la investigación también está incluido el presidente Pedro Castillo, señalado como posible cabecilla.

VIDEO RELACIONADO

Transcripción de audios de Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. VIDEO: Willax

SEGUIR LEYENDO