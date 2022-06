Bullying, una problemática silenciosa que perjudica a miles de menores en el Perú

Minedu recibió más de 1.900 denuncias de violencia escolar hasta el 31 de mayo. Foto referencial.

El bullying es un tipo de violencia escolar que vulnera los derechos de los niños y adolescentes que son abusados física, psicológica y sexualmente en las instalaciones educativas. Esta problemática silenciosa perjudica a miles de menores en el Perú, según cifras del Minedu. El incorrecto tratamiento de esta problemática no solo afecta la salud de los menores, sino que afecta el nivel académico en el país y extiende la brecha en el sector educación.

El último martes, un menor de edad fue conducido hacia la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Piura tras ser asfixiado por sus compañeros de colegio. El caso se conoció a través de redes sociales y generó conmoción en los usuarios y autoridades, quienes se pronunciaron ante ello.

A lo largo del 2022, el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe), del Ministerio de Educación, ha registrado más de 1.900 casos reportados de violencia escolar en el Perú. La mayoría de estas denuncias corresponden a violencia física.

El último informe de la Unesco denominado Más allá de los números: poner fin a la violencia y el acoso en el ámbito escolar hace referencia a la situación de bullying a la que están expuestos miles de menores. La entidad señala que esta problemática involucra una afectación a los derechos humanos de los niños y adolescentes .

“Todas las formas de violencia escolar representan una vulneración del derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación y a la salud y el bienestar. Ningún país puede lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad para niños, niñas y adolescentes si sus estudiantes son víctimas de violencia y acoso en las escuelas”, describió el documento.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informó que, según estudios realizados, los hombres están más propensos a sufrir de violencia física en las instalaciones educativas. La institución contempla este tipo de violencia a las agresiones físicas, peleas físicas, castigos corporales y destrucción de bienes.

También considera a los tocamientos sexuales no deseados, la violencia en grado de tentativa, acoso sexual y coerción como violencia física. Estos, a su vez, contemplan tipos de violencia sexual y psicológica.

Por otro lado, según una encuesta desarrollada por Unesco, casi uno de cada tres escolares han sido víctimas de bullying en el colegio.

BULLYING Y SALUD MENTAL

La violencia escolar es una problemática silenciosa por la que pasan miles de niños y adolescentes. De acuerdo a la psicoterapeuta y neuroeducadora Claudia Tassara, los episodios de agresiones que padecen los menores en el colegio afecta a las víctimas a nivel psicológico, emocional y social.

Según la especialista, la violencia en las aulas genera temor en los estudiantes y esto les impide comunicar las situaciones violentas que presencian.

“Muchas veces, los niños que son acosados no dicen lo que está sucediendo porque esto les ocasiona temor a que se burlen o que les digan que es necesario que ellos enfrenten solos esa situación, que sean agresivos también. Pero los niños víctimas de bullying no son de esa manera”, explicó Tassara.

Asimismo, la psicóloga mencionó que el bullying también afecta a los menores en el ámbito educativo. “Tienen problemas en la concentración, no quieren ir al colegio, pueden bajar su rendimiento académico y aislarse”, añadió.

Por otro lado, la experta aseguró que los agresores suelen ser menores que no han recibido una correcta orientación sobre solución de conflictos. Además, señaló que es probable que hayan presenciado actos de violencia en su entorno cercano y consideren ello como una práctica normalizada. Sin embargo, esto no aplica en todos los casos.

“Puede ser que [los agresores] pertenezcan a una familia desestructurada, algunos tienen familias con antecedentes de violencia doméstica, pero no son todos [...] Pueden ser que no saben cómo resolver conflictos o han visto de manera cercana que los conflictos se resuelven de forma violenta. Como no tienen un aprendizaje, ellos repiten esa forma”, precisó.

Por último, es importante que en las aulas se refuerce la lucha contra la violencia, ya que un alumno que tenga esto claro puede impedir una escena de bullying o ayudar a la víctima a comunicar lo que sucede.

“Muy pocos observadores tienen la capacidad de intervenir o ayudar a la persona que está siendo agredida, Por eso es importante reforzar su papel. Ellos pueden decir qué es lo que está pasando cuando la víctima no pueda hacerlo”, enfatizó la psicoterapeuta.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE BULLYING EN LAS AULAS DE PERÚ

Uno de las iniciativas que adoptó el Ministerio de Educación para enfrentar el bullying en el país fue la inauguración del portal SíSeVe, donde se denuncia y da seguimiento a los casos de violencia escolar en el Perú. Pero esto no incluye un plan de prevención.

En comunicación con Infobae, el especialista en educación Eduardo León Zamora indicó que si bien existe una mayor atención de parte de las autoridades estatales para erradicar el bullying, aún “no se desarrollan las condiciones institucionales necesarias para enfrentarlo mejor en las escuelas”.

“Se debe promover valores favorables para la construcción de una sociedad democrática y mejor convivencia, no solo en un discurso de valores. [Las políticas educativas] deberían basarse en la experiencia escolar, no solo en un discurso de valores. Deberían enseñarse normas concretas que se viven y se experimentan en el aula con participación de los estudiantes”, detalló León Zamora.

El consultor en materia educativa explicó que el valor de la educación se basa en entender el respeto hacia las otras personas. De acuerdo al experto, una de las formas de erradicar la violencia que se genera en las aulas es mediante la enseñanza de Educación Sexual. “Una de las medidas más importantes es la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) porque comprende la sexualidad, respeto hacia las demás personas, incluye el concepto de valores democráticos”, afirmó.

Además, precisó que los docentes deben recibir un plan permanente de capacitación para preparar a los alumnos a vivir en comunidad basándose en el respeto y empatía. León dijo que las instituciones educativas deben servir como pequeñas comunidades donde se enseñe a convivir en base a los valores.

“Hay que cuestionarnos de qué forma podemos hacer de las escuelas un mejor espacio de convivencia que puedan considerarse una futura sociedad democrática”, mencionó.

MÁS DE 1.900 DENUNCIAS DE BULLYING EN 2022

Hasta el 31 de mayo de 2022, el Sistema Especializado en la atención de casos de Violencia Escolar recibió 1,922 denuncias de bullying mediante su portal web. Según la plataforma SíSeVe, 869 registros corresponden a denuncias por violencia física, 675 reportes por violencia psicológica y 378 agresiones sexuales.

Además, las estadísticas indican que el mayor porcentaje de denuncias realizadas corresponden a casos de violencia escolar de alumnos de secundaria. Hasta la fecha mencionada, 1.005 episodios de bullying se produjeron en este nivel educativo. Seguido de ello, 746 casos de acoso escolar se presentaron en niños de educación primaria.

Respecto a educación inicial, esta muestra porcentajes considerablemente bajos de violencia escolar. Las denuncias de bullying en el nivel Inicial-jardín ascienden a 144.

Por otro lado, según las cifras publicadas, el 59% de denuncias recibidas por el Minedu corresponden a situaciones de bullying entre escolares y 41% a autoridades administrativas y docentes.

Las cifras también muestran que más el 61% de los alumnos denunciados manifestaron haber sido víctimas de bullying una sola vez, mientras que el 24 de ellos indicaron que estos episodios se repitieron entre dos a tres veces.

