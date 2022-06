Héctor Valer acusa a Rafael López Aliaga de su detención: “No se le cura la herida”

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. (Fuente: Agencia Andina)

Ya en libertad, el congresista y extitular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, señaló a su exlíder Rafael López Aliaga de provocar su detención como castigo por mantener un acercamiento con el presidente Pedro Castillo y no respaldar su versión de fraude electoral.

Según explicó en una conferencia de prensa en los exteriores del Congreso, el expremier reveló que el fiscal que ordenó su detención “tiene relación directa” con Renovación Popular, partido con el cual obtuvo una curul pero que renunció antes de que inicie el periodo parlamentario por problemas internos.

“Qué casualidad para este señor fiscal pueda pedir aprehensión y pedir a un congresista que se declare reo contumaz, cuando él sabe que me pueden notificar en el Congreso y yo acudir de inmediato a una declaración; pero mis abogados de Pucallpa averiguaron rápidamente de que este señor tiene relación directa con Renovación Popular”, expresó a los medios.

En ese sentir, el legislador de Perú Democrático señaló que el verdadero plan de López Aliaga habría sido vacarlo para darle su lugar al dirigente Frank Klerk, quien viene como accesitario.

“Yo no creo que Frederick esté en esta turbulencia oscura para vacarme del Congreso de la República. Acá tienen que estar los líderes mayores. Lamentablemente, tengo que decir que acá está detrás mi querido hermano Rafael López Aliaga. Hasta ahora no se le cura la herida que le hemos abierto por no respetar el triunfo de la segunda vuelta de Pedro Castillo”, acotó Valer.

“Ahora he sido conducido por la justicia, pero estoy libre. La jueza, después de analizar el expediente y mi posición con total libertad y objetividad, ha señalado fecha de audiencia para el 31 de mayo del 2023 porque no tiene sustento jurídico este delito de contaminación ambiental y le da plazo al fiscal para que fundamente”, añadió.

Como se recuerda, en la víspera, el congresista negó que su detención fuese una cortina de humo que buscaría tapar la orden de captura preliminar contra el exministro de Transportes Juan Silva. Por el contrario, Valer dijo sospechar que su detención obedecería a una venganza de Renovación Popular.

“Esto huele a una pretensión de parte de Renovación Popular para alcanzar una curul más y puedan ellos desaforarme del Congreso de la República y así recuperar el congresista que perdieron por no saber respetar la victoria, en la segunda vuelta electoral, del hoy presidente Pedro Castillo Terrones”, dijo el miércoles 8 de junio.

Héctor Valer, congresista de la república.

DELITO AMBIENTAL

Cabe destacar que, el último martes, miembros de la Policía Nacional del Perú detuvieron al legislador por un mandato judicial pendiente, ya que la orden de requisitoria se le fue impuesta por no presentarse a declarar en un juzgado de Ucayali por el delito de contaminación ambiental.

“Por especial encargo del Sr. Coronel PNP Jefe de la División de la Policía Judicial y Requisitorias, tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de hacer de su conocimiento sobre la ubicación y captura de la persona de Héctor Valer Pinto (63), congresista de la República, efectuada en la fecha en la ciudad de Lima, quien registra requisitoriado por el delito contra los recursos naturales y el medioambiente - contaminación ambiental”, se lee en el oficio dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por parte del comandante PNP Edwin Salazar Chirinos.

Agentes de la PNP intervinieron al expremier en la sede del Ministerio del Interior (Mininter), cuando tenía previsto reunirse con el titular de este sector, Senmache Dimitri. A su ingreso al edificio, saltó la requisitoria que tenía, lo cual habría tomado por sorpresa al legislador.

