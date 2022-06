Ministerio del Interior ofrece S/ 50,000 por información sobre el paradero del prófugo Juan Silva

Juan Silva entre los más buscados del Perú.

A menos de 24 horas de darse a conocer que el extitular del Ministerio de Transporte, Juan Silva, se dio a la fuga ante la orden de detención preliminar que le interpuso el Poder Judicial por el caso Puente Tarata, el programa de recompensas del Ministerio del Interior lo añadió a su lista de personas más buscadas.

En ese sentir, la cartera bajo las órdenes del ministro Dimitri Senmache ofrece 50 mil soles para quienes brinden información que permita a la Policía Nacional dar con el paradero del ex funcionario público.

Como se recuerda, el Ministerio Publico investiga a Silva por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado. Como parte de estas indagaciones, se le dictó 36 meses de impedimento de salida del país al extitular del MTC por irregularidades durante su gestión frente al referido sector.

El pasado lunes 6 de junio, el exministro del MTC debía presentarse, por orden del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que brinde su declaración como investigado, pero no acudió a la diligencia debido a que no fue debidamente notificado, según su abogado.

La Policía Nacional del Perú desconoce su paradero desde la noche del viernes 27 de mayo, según un comunicado emitido por la institución dando cuenta de su intento de captura. Ese día, el Ministerio Público dispuso que la PNP vigile al exministro Silva; sin embargo, el texto señala que “se inició el cumplimiento de la disposición fiscal, sin lograrse ubicar a las personas antes mencionada”.

Lo curioso es que, mientras las autoridades intentaban dar con el paradero de Juan Silva, este asistió a diversos medios para brindar entrevistas televisadas. El 1 de junio por la mañana, el exministro de Pedro Castillo acudió a los estudios de Exitosa Noticias donde entabló una conversación con Nicolás Lúcar.

En dicho encuentro se mencionó la difusión de audios en el que se señalaba que este habría recibido dinero del empresario Zamir Villaverde. “Yo mismo haré mi peritaje para saber si es real”, dijo Silva en la mencionada entrevista.

Horas más tarde, el extitular del MTC apareció con su abogado en el programa “Al estilo Juliana” donde, una vez más, intentó defenderse tras la difusión del audio y su participación en las investigaciones fiscales. En dicha oportunidad, negó haber conocido al empresario Zamir Villaverde señalando que este no participó de la campaña del hoy presidente de la república.

MINISTRO DEL INTERIOR NO SABÍA NADA

Luego de confirmarse que el exministro de Transportes y Comunicaciones no podía ser ubicado por la Policía Nacional del Perú (PNP), se pidió las explicaciones del caso al ministro del Interior Dimitri Senmache. Al respecto, el titular del sector señaló que no tuvo conocimiento de la orden de captura preliminar de Juan Silva. Una vez notificado, hizo las coordinaciones correspondientes.

“Yo no puedo saberlo todo. Me llaman a mi oficina y me dicen que acaban de recibir la información de que a Juan Silva le han dado una orden de captura”, dijo en conversación con el canal RPP Noticias. A fin de evitar que el investigado logre escapar del país, llamó al superintendente de Migraciones para que tome las medidas necesarias.

“Sobre eso, llamo al superintendente de Migraciones y le digo: ‘por si acaso, esta es la información que tengo, toma la acción pertinente para que esta persona no pueda salir”, agregó el ministro del Interior.

