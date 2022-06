Ministro del Interior asegura que desconocía orden de detención preliminar contra Juan Silva

Ministro del Interior sobre desconocimiento de orden de detención preliminar contra Juan Silva: "Yo no puedo saberlo todo"

Luego de confirmarse que el exministro de Transportes y Comunicaciones no podía ser ubicado por la Policía Nacional del Perú (PNP), se pidió la explicaciones del caso al ministro del Interior Dimitri Senmache. Al respecto, el titular del sector señaló que no tuvo conocimiento de la orden de captura preliminar de Juan Silva. Finalmente notificado, hizo las coordinaciones correspondientes.

“Yo no puedo saberlo todo. Me llaman a mi oficina y me dicen que acaban de recibir la información de que a Juan Silva le han dado una orden de captura”, dijo en conversación con el canal RPP Noticias. A fin de evitar que el investigado logre escapar del país, llamó al superintendente de Migraciones para que tome las medidas necesarias.

“Sobre eso, llamo al superintendente de Migraciones y le digo: ‘por si acaso, esta es la información que tengo, toma la acción pertinente para que esta persona no pueda salir”, agregó el ministro del Interior. Si bien la orden de detención se emitió el 7 junio, el impedimento de salida del país se ordenó el 4 del mismo mes. Además, una orden vigilancia al ministro ya había sido oficializada el 27 de mayo.

Juan Silva en el programa "Hablemos claro" el 1 de junio. (Foto: Existosa)

La PNP tenía conocimiento de estas medidas, según un comunicado publicado por la misma institución a través de sus redes sociales. En este señala que desde el viernes 27 de mayo se desconocía el paradero del exministro Juan Silva; sin embargo, este apareció en diversos programas de televisión el 1 de junio. En estos espacios intentó defenderse de las acusaciones que pesan en su contra.

“Nosotros tomamos conocimiento en el momento en que se nos informa. No podemos saber si una orden se va a dar o no. Lo que sabíamos el fin de semana es sobre el impedimento de salida, pero ahora se ha dado la orden de captura que es distinta. Hoy (7 de junio) me enterado de la orden de detención”, explicó el titular de la cartera del Interior.

“Se le ha informado a la Policía para que puedan ubicarlo a partir de los primeros lugares donde esta persona pudiera estar. Hoy hablé con el superintendente de Migraciones para que se tenga mucho cuidado, ya que tenemos la experiencia del exmagistrado Hinostroza que salió por Tumbes. Para que eso no pueda ocurrir estamos alertando”,añadió.

DEFENSA LEGAL

Luego de que confirmara que el extitular del MTC, Juan Silva, se encontraba " a buen recaudo”, Alfredo Yalán, abogado del exministro investigado, indicó que las motivaciones de la detención de su cliente se deben a motivos políticos. Además, resaltó que están evaluando acciones ante la citación del fiscal de la Nación reprogramada para el jueves 9 de junio.

El abogado de Juan Silva calificó la orden de detención como “injusta e ilegal”.

“Lo que está demostrado es que no se actúa conforme a ley. Los motivos, para la defensa, es que son políticos, no legales”, dijo el abogado a la prensa. Este señaló el hecho de que la detención preliminar contra Silva haya sido impuesta al mismo tiempo de ser citado ante el fiscal Pablo Sánchez para el día de mañana. Yalán no dudo en calificar la orden de detención como “injusta e ilegal”.

De acuerdo a la justificación de su defensa legal, Silva “no sería la primera persona” que escapa de la justicia al verse en esa situación para ponerse “a buen recaudo”. “Mire cuántos presidentes han huido de la justicia (...) si usted ve que no hay justicia ¿qué haría por instinto personal? hay representes de medios de comunicación que tampoco se pusieron a derecho y los han tenido que capturar”, declaró a dicho medio.

VIDEO RELACIONADO

Desde su cuenta de Twitter, la Superintendencia Nacional de Migraciones aseguró que el exministro no registra salidas por los puestos fronterizos. | VIDEO: TV Perú

SEGUIR LEYENDO