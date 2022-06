Abogado de Juan Silva asegura que su detención responde a motivos políticos

El abogado de Juan Silva calificó la orden de detención como “injusta e ilegal”.

Luego de que confirmara que el extitular del MTC, Juan Silva, se encontraba " a buen recaudo”, Alfredo Yalán, abogado del exministro investigado, indicó que las motivaciones de la detención de su cliente se deben a motivos políticos. Además, resaltó que están evaluando acciones ante la citación del fiscal de la Nación reprogramada para el jueves 9 de junio.

“Lo que está demostrado es que no se actúa conforme a ley. Los motivos, para la defensa, es que son políticos, no legales”, dijo el abogado a la prensa. Este señaló el hecho de que la detención preliminar contra Silva haya sido impuesta al mismo tiempo de ser citado ante el fiscal Pablo Sánchez para el día de mañana. Yalán no dudo en calificar la orden de detención como “injusta e ilegal”.

Además, sobre la cita del fiscal, el abogado de Silva indicó que se trata un intento de presionar a Juan Silva para perjudicar al gobierno del presidente Pedro Castillo. Cabe resaltar que el mismo fiscal de la Nación fue quien inició la investigación preliminar contra el mandatario, convirtiéndolo así en el primer jefe de Estado de nuestra historia en enfrentar este proceso al mismo tiempo que ejerce su mandato.

Alfredo Yalán, abogado de Juan Silva, confirmó que su cliente se "encuentra a buen recaudo"

De acuerdo a la justificación de su defensa legal, Silva “no sería la primera persona” que escapa de la justicia al verse en esa situación para ponerse “a buen recaudo”. “Mire cuántos presidentes han huido de la justicia (...) si usted ve que no hay justicia ¿qué haría por instinto personal? hay representes de medios de comunicación que tampoco se pusieron a derecho y los han tenido que capturar”, declaró a dicho medio.

INVESTIGADO INUBICABLE

Si bien el 27 de mayo, la fiscalía dispuso que se vigilara al exministro Juan Silva, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que desde esa fecha no han podido rastrear al investigado. Esto a pesar que durante los primeros días de junio, este apareció en diversos canales de televisión intentando defenderse de las acusaciones en su contra. La PNP ha dicho que intensificará la búsqueda del exintegrante del gabinete ministerial.

Por su parte la Fiscalía de la Nación solicitará un informe a la Policía Nacional sobre los últimos siete días de la videovigilancia que se le seguía al ex titular de Transportes y Comunicaciones. Esto se hacía tras un pedido a la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR).

Sobre una eventual fuga del país, el superintendente de Migraciones Jorge Ferández, señaló que Silva no ha salido del Perú desde que se dictó la orden de detención en su contra. “Hasta el día de hoy el señor Juan Silva Villegas no ha salido del país por los controles migratorios”, aseguró en una entrevista con Canal N.

El exministro Juan Silva brindó dos entrevistas el 1 de junio.

El funcionario detalló que la alerta migratoria informativa que se emitió el pasado 27 de mayo se complementó con una orden de detención dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. “El día de hoy se ha ligado el conocimiento de la orden dictada por el Poder Judicial y esa alerta migratoria informativa ha sido complementada con el mandato de detención preliminar”, añadió.

Hasta el momento, cuatro figuras cercanas a Pedro Castillo se encuentran bajo la búsqueda de las autoridades. Además de Silva, el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, los sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo son inubicables por la Policía, a pesar de aparecer en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Sobre lo sucedido, el presidente de la república no ha brindado declaración alguna.

SEGUIR LEYENDO