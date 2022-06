Exfutbolista de Australia sueña con la clasificación de los ‘Socceroos’ a Qatar 2022 sin que “importe cómo jugamos”

John Aloisi habló sobre Australia y el repechaje para Qatar 2022.

La selección peruana se encuentra a cuatro días de poner definir si logra su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Y es que deberá jugar el repechaje ante Australia en un partido único, en donde se podrá determinar si el largo trayecto y esfuerzo valió la pena. En ese sentido, John Aloisi, exfutbolista de los ‘Socceroos’ se mostró indiferente a cómo su país le juegue a la ‘bicolor’, ya que el sueño principal es meterse a la cita mundialista.

“Hagamos lo que hagamos para vencer a Perú no me importa, no creo que a nadie le importe cómo jugamos. Incluso al crítico más duro no le importará y puedes criticar después sobre cómo juega el equipo, pero sabes bien que vamos a luchar por ir a la Copa del Mundo ”, fueron las primeras palabras del exdelantero extraídas por GOLPERU.

En eso, le dejó un mensaje al entrenador de los ‘aussies’, Graham Arnold, quien en esta ocasión contará con mayor tiempo disponible para preparar a sus jugadores de cara al crucial duelo de la repesca. A diferencia de la etapa de las Eliminatorias, cuando los técnicos apenas pueden contar con sus elementos un par de días previo al cotejo de turno y deben realizar una tarea titánica para plasmar sus ideas.

La selección de Australia jugará con Perú tras superar las Eliminatorias Asiáticas. | Foto: @Socceroos

“No importa lo que piensen los demás porque tú sabes que tienes tiempo para trabajar con ellos en las cosas que probablemente no tengas tiempo cuando estés pasando por la eliminatoria porque pasar por esta etapa es bastante duro. Solo tienes dos días con el equipo antes de que jueguen un partido. Esta vez tienes un poco más de tiempo con ellos, así que no me preocuparía cómo llegamos nosotros”, sostuvo.

Del mismo modo, el popular ‘Canguro’ espera que los ‘Socceroos’ logren el ansiado cupo para al principal evento futbolístico de países para ir a verlos a Qatar. “Para el fútbol australiano es tan largo el camino para llegar hasta esta instancia que espero seguir a mi selección en la Copa del Mundo al menos y apoyarlos. Después de eso, estoy seguro de que si clasificamos al Mundial no tenemos nada que perder”, declaró.

Finalmente, Aloisi se puso en una hipotética ocasión en que su equipo alcance ganar a Perú. Si bien es consciente de que le es complicado vencer a selecciones de mayor envergadura y poderío, es casi una obligación que pueda asistir, considerando que sería la quinta vez de manera seguida que se metan a la Copa del Mundo.

“Cuando lleguemos allí jugaremos contra selecciones que son superiores a nosotros y puede que nos convenga, incluso más en este momento, cuando estamos esperando por clasificarnos para una Copa del Mundo. Hemos clasificado a cuatro Mundiales de forma consecutiva, así que eso es lo que está esperando el público australiano”, añadió el que fuera futbolista del Portsmouth, Osasuna, Alavés, entre otros equipos.

John Aloisi, exfutbolista australiano, dio sus impresiones sobre los 'Soccerooos'. | Video: GOLPERU

AUSTRALIA EN MUNDIALES

Y es que los australianos han clasificado a la cita mundialista en cinco ocasiones en su historia, de las cuales las últimas cuatro se llevaron a cabo consecutivamente. Alemania 1974, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 fueron los Mundiales a donde asistieron, habiendo superado solo en una oportunidad la fase de grupos. Eso fue en tierras germanas el 2006, cuando quedaron segundos del grupo F por detrás de Brasil y accedieron a los octavos de final dejando en camino a Croacia y Japón. Lamentablemente, para sus intereses, se enfrentaron a Italia, que los venció por 1-0.

PERÚ VS AUSTRALIA 2018

Ahora, en Rusia 2018 pudieron jugar ante la ‘blanquirroja’. Aquella oportunidad fue un 2-0 para el combinado patrio con los goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. Por tal motivo, el encuentro de este lunes 13 de junio significaría un reencuentro con sabor a revancha para los ‘aussies’.

DATO:

John Aloisi fue parte de Australia en el Mundial de Alemania 2006. En total jugó 54 partidos, en los que anotó 28 goles. Actualmente, es entrenador del Western United de su país.

John Aloisi en un partido con Australia cuando era futbolista en actividad. | Foto: Agencias

