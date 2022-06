Perú recibió duros calificativos de medio australiano: “No tienen la reputación de Chile y son cualquier cosa menos generación dorada”

Medio australiano publicó dura columna sobre la selección peruana, previo al repechaje 2022.

En Australia ya calentaron la previa del repechaje ante Perú. Y aunque en esta oportunidad ningún futbolista fue el protagonista, las líneas de del medio ‘The Sydney Morning Herald’ vienen sacando chispas entre los hinchas peruanos. “No tienen la calidad individual o la reputación de los otros oponentes potenciales: Uruguay, Colombia y Chile”, señalaron este jueves en su portal web.

Si bien la selección peruana no tiene jugadores en clubes top de Europa, ha sabido hacerle frente a selecciones ‘más poderosas’ a lo largo de las Eliminatorias. La tabla de posiciones no miente y dice que los de Ricardo Gareca dejaron sin Mundial a colombianos y chilenos. No por algo fueron el tercer mejor visitante del certamen, solo por detrás de Brasil y Argentina.

“Y en términos de jugar con acciones, esto es cualquier cosa menos la ‘generación dorada’ de Perú. Cuando los Socceroos contaban con jugadores como Paul Okon, Harry Kewell y Mark Viduka, los equipos de Perú estaban compuestos por jugadores del Newcastle United, Fiorentina, Bayern Munich, Chelsea y Hamburgo”, lanzaron como recordando a los ‘4 fantásticos’.

Lamentablemente los jugadores de dichos clubes (Nolberto Solano, Juan Vargas y Claudio Pizarro) no lograron clasificar al Mundial pese a su buen presente internacional. De esa lista solo quedó Paolo Guerrero, quien sí llegó a Rusia 2018 y hoy se encuentra sin club a sus 38 años.

“Su línea delantera está dirigida por el delantero nacido en Italia Gianluca Lapadula, quien afirma tener ascendencia peruana a través de su madre. Incluso entonces, ya pasó su mejor momento, el ex jugador del AC Milan pasó la última temporada en la Serie B con el Benevento”, indicaron sobre el goleador nacional.

El ‘Bambino’ ya señaló que está mejor que nunca en su carrera profesional. Y no por estar en un equipo ‘grande’, sino por ser importante en una selección que está a puertas de conseguir su segundo Mundial consecutivo. De hecho, su gran presente lo devolvería a la Serie A para la próxima temporada.

Gol de Edison Flores en Perú vs Colombia por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

“El estándar de su liga doméstica se ha desplomado. Un club peruano no llega a la segunda ronda de la Copa Libertadores desde hace nueve años, ya que el país atraviesa una crisis de desarrollo de jugadores, que sonará familiar para los fanáticos australianos”, afirmaron.

Y no faltan a la verdad, pues este año ningún club nacional pudo ganar un solo partido en la Copa Libertadores. Pero la ‘bicolor’, desde las Eliminatorias para Rusia 2018, ha sido una isla. En todo ese tiempo, nunca se vio afectado por el bajo nivel de la Liga 1. Es más, muchos jugadores se potenciaron con la selección.

“La razón principal por la que han podido hacerlo es por su entrenador, Ricardo Gareca, un argentino de 64 años que tiene una de las generaciones más débiles de Perú ronroneando como sus mejores equipos de los años 70 y 80″, apuntaron.

“Perú ha sido inconsistente en el camino y nunca ha viajado más lejos para un clasificatorio. Por el contrario, la sede neutral de Doha ha sido el hogar lejos de casa de los Socceroos: jugaron dos clasificatorios allí que estaban destinados a ser en Australia si no fuera por las restricciones de viaje. Conocen el clima y también han prosperado en él. La victoria del martes por 2-1 sobre los Emiratos Árabes Unidos mantuvo su récord perfecto en Doha”, cerraron en ‘The Sydney Morning Herald’.

Carrillo y Guerrero le dieron la victoria a Perú ante Australia en Rusia 2018. (Video: ESPN).

SEGUIR LEYENDO: