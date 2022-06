Reniec consulta: ¿Cómo averiguar si una persona tiene hijos?

¿Cómo averiguar si una persona tiene hijos? Foto: Agencia Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la entidad encargada de la identificación de los peruanos y esto incluye trámites de impacto directo como la partida de nacimiento, el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI), registro de matrimonios civiles, defunciones, entre otros más.

Además, las personas pueden conocer cuántos hijos tienen registrados a su nombre e inclusive pueden averiguar la cantidad de hijos de otra persona, pero existen requisitos que debe de cumplir.

¿CÓMO SABER LA CANTIDAD DE HIJOS REGISTRADOS?

Para ello, debes de tomar en cuenta que solo podrás averiguar sobre aquellos hijos que se encuentran registrados.

Recuerda que el plazo que establece Reniec para el registro de los recién nacidos es de 60 días.

Si la consulta la realiza la misma persona, es decir, la o el interesado en saber cuántos hijos tiene registrado a su nombre, solo deberá acercarse a la oficina de oficial más cercana a su domicilio. Al llegar, debe solicitar un ticket de atención y presentar su DNI.

En el caso de aquellas personas que deseen averiguar sobre la cantidad de hijos de un tercero, también lo pueden hacer, pero es necesario que cumplan con algunos requisitos extra.

Para hacerlo, deberás de portar el DNI físico de aquella persona y también presentar de manera obligatoria una autorización o carta poder del padre, la madre o la autoridad competente.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL TRÁMITE?

Recuerda que este trámite es gratuito y solo puede llevarse a cabo de forma presencial.

PLAZO PARA REGISTRAR A RECIÉN NACIDOS

Tal como lo mencionamos, el plazo máximo es de 60 días en los centros de salud privados y públicos.

En cuanto a los nacimientos que se dan en lugares de difícil acceso como centros poblados, zonas fronterizas y comunidades nativas, el plazo para registrar al menor es de 90 días.

En el caso de no realizar la inscripción en el tiempo establecido, puede hacerse un registro extemporáneo. El trámite en todos los casos es gratuito.

¿QUIÉNES PUEDES INSCRIBIR A UN RECIÉN NACIDO?

En Perú la inscripción debe ser hecha por el padre y la madre del recién nacido y así obtener la partida de nacimiento. Si ninguno de los dos puede hacerlo, entonces también lo puede realizar un familiar de vínculo directo con el menor como, hermanos mayores, abuelos, abuelas o tutores que cuenten con la tenencia y demuestren el vínculo con el bebé.

¿PUEDEN REGISTRAR UN HIJO A MI NOMBRE?

La respuesta es sí, y en este caso solamente puede hacerlo la madre, ya que al dar a luz en algún centro de salud, se toman los registros de la progenitora, y al nacer el bebé, se le otorga el certificado de nacido vivo.

Si no es acompañada por el progenitor al momento de inscribir al menor, entonces ella podrá dar el nombre del padre. Con ello, se procederá con la inscripción del niño o niña, quien contará con los apellidos de sus padres. Esta acción es avalada por la Ley Nº 28720 “Ley que Modifica los Artículos 20 y 21 del Código Civil”.

Si el padre no reconoce al menor, la madre puede inscribir a su hijo o hija con los dos apellidos de ella.

Luego, el registrador contará con un plazo de 30 días para poner en conocimiento al presunto progenitor del recién nacido.

De no resultar cierta la información, es decir, si el presunto padre indica que no reconoce al menor , podrá iniciar un juicio por usurpación de nombre. En el caso de que la persona brinde datos que no son reales, recibirá una sanción civil o penal.

