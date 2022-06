Martín Liberman analizó el Perú vs Australia y dio como favorito a la selección peruana

El periodista argentino tuvo hace poco una conversación con ricardo Gareca y usa su canal de Youube para hablar de la 'blanquirroja' en varias oportunidades. VIDEO: Yotube Martín Liberman.

El Perú vs Australia será el partido del que hablarán todo el mundo hasta el próximo lunes 13 de junio, cuando se finiquite a la selección que tomará uno de los últimos cupos al Mundial de Qatar 2022, que inicia en el mes de noviembre. Mientras, periodistas como Martín Liberman analizan y visualizan cómo será este compromiso y quién es el favorito en la previa.

“Australia era el rival que se esperaba y tendrá menos de una semana para recuperarse, a diferencia de Perú, que solo se enfoca en el partido desde hace algún tiempo. Perú está en condiciones de ganar a Australia . Para llegar a un Mundial hay que jugar con equipos poderosos y que dentro de ese escenario Australia no es tanto. Con eso no quiero decir que no sea un rival de cuidado”, comentó el comunicador en su canal oficial de Youtube.

Además, en su análisis añadió el proceso de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas como un clave de su superioridad. “Perú tuvo que jugar contra Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y estoy seguro que Australia no es más que esos equipos. Motivo por el cual están en condiciones de conseguir la clasificación. Depende más de Perú que de Australia”, resaltó.

Perúi y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

Los 28 convocados participaron del entrenamiento de hoy, a menos de una semana para el repechaje (Foto: FPF)

RICARDO GARECA ESTUVO EN EL AUSTRALIA VS EMIRATOS ÁRABES

Ricardo Gareca decidió estar presente en el duelo entre Australia frente a Emiratos Árabes Unidos, donde finalmente los ‘Socceroos’ vencieron por 2-1 a poco del final. En el duelo se vieron los movimientos tácticos de los jugadores australianos, además de sus fortalezas y debilidades a la hora de atacar y defender. El ‘Tigre’ estuvo atento a todo. Estuvo acompañado de Néstor Bonillo y otros miembros del cuerpo técnico.

“Todo bien, un partido intenso. Ya no voy a hablar. No me preguntés porque no voy a hablar. Ya saben que es Australia, ya lo conocen, así que vamos a prepararnos con todo”, expresó el entrenador argentino. Por otro lado, el preparador físico de la ‘blanquirroja’, Bonillo, sí mencionó sus apreciaciones. “Es un equipo muy combativo, ya lo tenemos ‘mapeado’. Acordate que lo hemos enfrentado, así que tenemos varios jugadores que han jugado con nosotros. Sabemos que son fuertes. Es un equipo persistente”, declaró.

El entrenador y el preparador físico hablaron sobre el próximo rival de Perú y también sobre el clima en Qatar. | Video: Canal N

PERÚ YA LE GANÓ A AUSTRALIA

Perú y Australia se verán las caras luego de 1.448 días (3 años y 11 meses), la última vez fue en el Mundial rusia 2018, en el marco de la tercera fecha del grupo C. Pasó un martes 26 de mayo. La ‘bicolor’, con cero puntos (y ningún tanto) tras caer ante Dinamarca y Francia pese a gran desempeño, cerraba su participación frente los ‘socceroos’ en el Estadio Olímpico de Sochi.

A los 18 minutos del cotejo, André Carrillo, posiblemente el mejor jugador de la ‘blanquirroja’ en la Copa, llegó por derecha y le pegó un fuerte remate cruzado de volea que venció el arco de Mathew Ryan. ¡Golazo! Y de inmediato, las lágrimas de emoción cayeron desde las tribunas del recinto deportivo. Luego Paolo Guerrero alargó la cuenta y selló el compromiso con el 2-0 final.

Carrillo y Guerrero le dieron la victoria a Perú ante Australia en Rusia 2018. (Video: ESPN).

