Cristian Castro en Perú: fecha, lugar, precios de entradas y todos los detalles sobre sus dos conciertos

Cristian Castro confirmó su regreso a nuestro país como parte de su gira “Hits tour & homenaje a Juan Gabriel y José José”. El cantante promete brindar un espectacular show el jueves 25 de agosto en Lima. Aquí te contamos todos los detalles.

El hijo de Verónica Castro cuenta con una gran legión de seguidores en Perú, por lo que esta noticia no tardó en generar revuelo. El mexicano no solo se presentará en Lima, sino también en Arequipa. De esta manera, pretende dejar juega tras cinco años de ausencia.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE CRISTIAN CASTRO?

El mexicano está preparando dos conciertos para sus fans peruanos. El primero en Lima. La cita es el 25 de agosto en el Arena Plaza del Jockey Club . Su segundo show lo brindará en Arequipa, sin embargo, aún no se determina la fecha.

¿CUÁNDO INICIA LA VENTA DE ENTRADAS PARA VER A CRISTIAN CASTRO?

El cantante Cristian Castro se presentará en Perú su gira “Hits tour & homenaje a Juan Gabriel y José José”. La venta de entradas para el concierto en Lima inició el pasado martes 7 de junio , a través de Joinnus (Capacidad Limitada).

Hasta el momento no se ha dado mayor información sobre su presentación en Arequipa. Sin embargo, los fans ya pueden ir calentando con las canciones que seguramente escucharemos en estos shows, éxitos como “Si tú me amaras”, “Lloran las rosas”, “Azul”, “El culpable soy yo”, “No me digas” y más.

¿CUÁNTO CUESTAS LAS ENTRADAS PARA VER A CRISTIAN CASTRO?

Las entradas varían de 217 soles hasta 398 soles. Cuenta con zonas Work Shows, VIP y General. A continuación los precios sin descuento:

Work Shows: 398 soles

VIP: 326 soles

General: 217

Estos son los precios con descuento:

Cabe señalar que estos precios incluye la comisión de Ticketera e impuestos de Ley. El descuento aplica al valor de la entrada más no a la comisión de Ticketera. Además, la Venta especial es hasta el 23 de Junio o hasta agotar stock de 1000 entradas.

Después de acabar el stock de Precio Especial se continuará inmediatamente la etapa de Venta con el 10% de Dscto. ( 24 de junio hasta el 23 de julio) O agotar stock de 1000 entradas. El precio Full empieza el 24 de Julio o cuando se acabe el stock de venta del Precio del 10% de dscto.

¿DESDE QUÉ EDAD DEJAN ENTRAR AL CONCIERTO DE CRISTIAN CASTRO?

Al concierto pueden asistir fanáticos a partir de 12 años, acompañados de un adulto y debidamente identificados con DNI.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL CONCIERTO DE CRISTIAN CASTRO?

Las puertas abren desde las 6 p.m. y el telonero se presenta a las 7 p.m. El show de Cristian Castro inicia a las 9 p.m. Nota: La apertura de puerta puede sufrir de leves variaciones.

CRISTIAN CASTRO Y LAS PRECAUCIONES QUE DEBES TOMAR PARA SU SHOW

- Al momento del ingreso los asistentes deberán portar doble mascarilla que cubra nariz y boca de manera obligatoria. Todos los asistentes tienen que respetar las indicaciones y señalizaciones del evento.

- Todas las zonas son numeradas y con sillas.

- Plaza Arena cuenta con estacionamiento privado solo para clientes del evento y tiene un costo adicional, está ubicado dentro del perímetro del Jockey Club del Perú y cerca al recinto.

- Prohibido el ingreso y uso de objetos punzocortantes, cámaras fotográficas profesionales, cámaras fotográficas semi-profesionales y/o filmadoras, cadenas, punteros láser, cámaras Go Pro, iPads o tablets, selfie sticks, carteles o pancartas, cualquier otro elemento/s considerado ofensivo o de riesgo.

