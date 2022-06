Congresista Tania Ramírez vende cosméticos en redes sociales para generar “otros ingresos”

Congresista Tania Ramírez se desempeña como vendedora de cosméticos.

Tania Ramírez volvió a causar polémica tras dar a conocer que vende productos como ollas, maquillaje y carteras a través de sus redes sociales para tener ingresos adicionales a los que recibe como legisladora. La congresista fujimorista afirmó que no tiene nada de malo que se desempeñe como comerciante porque “cualquier chica puede vender productos”.

La parlamentaria se refirió en Canal N a las críticas que recibió por vender productos de belleza a través de videos de Tik Tok. “Lo puede hacer usted, cualquier persona, cualquier chica vende productos de belleza [...] Si yo tengo el ingreso del suelo de congresista, ¿no puedo tener otros ingresos?”, respondió incómoda a Canal N.

Ramírez no quiso brindar más detalle sobre el total de ganancias que genera como vendedora de una línea de cosméticos, solo dijo que “Las ganancias son de acuerdo a las ventas, los premios igual”.

Por su parte, la fujimorista resaltó que su actividad en redes sociales no es un tema de interés público. La legisladora indicó que la prensa debe centrarse en los escándalos de corrupción del presidente de la República.

“En vez de sacar un Tik Tok mío deberían sacar las conversaciones del presidente Pedro Castillo, las conversaciones de los ministros en las coimas y temas de corrupción. Eso es noticia, no el Tik Tok de una congresista”, recalcó la congresista de oposición.

Tania Ramírez aseguró que su actividad en Tik Tok no es considerado una "noticia".

Asimismo, Tania Ramírez señaló que las críticas hacia sus videos no detendrán su venta productos. “Van a seguir habiendo miles de Tik Tok más y yo no veo ningún problema [en hacer videos para redes sociales]”, añadió.

Según el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, el trabajo de los parlamentarios es de tiempo completo y no tienen permitido practicar un oficio o cargo adicional en horario laboral.

“La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso”, describe la norma.

Al respecto, la legisladora de la bancada de Fuerza Popular señaló que el video en cuestión fue publicado de madrugada. “Esa publicación la he realizado 12:40 de la noche. No voy a hablar de horarios porque los congresistas trabajamos 365 días del año”, respondió.

Sin embargo, no es la primera vez que la congresista recibe críticas por su uso de redes sociales. En abril, Ramírez compartió un video en Tik Tok bailando reggaeton en una sala del Congreso.

La congresista de Fuerza Popular utilizó la sala Mariátegui para realizar un TikTok y fue criticada en redes sociales. Twitter / Sofía López

En la plataforma Tik Tok, los usuarios criticaron los videos publicados por la parlamentaria, pero Tania Ramírez descartó que su contenido en redes no representa ningún problema. “¿Cuál sería el problema? Acaso está prohibido hacer eso, pásame la lista de que lugares están permitidos y que lugares no”, precisó.

Ramírez García también se pronunció sobre estas críticas a través de redes sociales y mantuvo su posición sobre sus videos. Según informó la fujimorista, ser congresista y joven no la limita a ver el escenario político con “optimismo y alegría”.

“Ser Congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, ver la política con optimismo y alegría. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegría. Espero se comprenda sentido del mensaje”, señaló.

En tanto, en mayo, el caso de Tania Ramírez llegó hasta la Comisión de Ética del Congreso. Sin embargo, con 5 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones se rechazó investigar a la parlamentaria por publicar videos de Tik Tok en las instalaciones del Legislativo.

Por su parte Isabel Cortez, de la bancada de Cambio Democrático, y Elías Varas, de Perú Libre, manifestaron su apoyo a la Ramírez García y descartaron que los video donde figura la congresista bailando no ameritan una sanción.

