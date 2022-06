Municipalidad de Lima confirma que sede del Congreso de la República no cumple con condiciones de seguridad

El Parlamento solicitó la inspección municipal|Foto: Congreso

Desde el 19 al 23 de mayo, la Municipalidad de Lima, a través de la gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, realizó una revisión y supervisión a las instancias del Congreso de la República, donde concluyeron que sus edificaciones no cumplían con las condiciones de seguridad necesarias para habitar sus edifciaciones.

El ente de control llegó al Parlamento tras la solicitud de este, quienes buscaban saber el estado actual del inmueble. Tras esta inspección se emitieron observaciones con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores del lugar.

El informe fue firmado por un equipo de la Municipalidad y por la arquitecta María del Rosario Salcedo y fue compartido desde las redes del Congreso para conocimiento público. El documento de la Municipalidad realizó diversas observaciones para la corrección y mejora de señalizaciones, puertas, azotea, planos, escaleras, rampas, entre otras.

“De acuerdo a lo verificado, se concluye que las instalaciones de la infrastructura del “CONGRESO DE LA REPUBLICA”, ubicado en la Av. Abancay Cuadra 02 S/N° - Plaza Simón Bolivar S/N°. NO CUMPLE con las condiciones de seguridad en edificaciones, por lo que debe realizar el levantamiento de las observaciones que se describen en este informe”, concluye la gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima.

La entidad supervisora también sugirió al Congreso “desarrollar el plan de seguridad, según lo establecido en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones”.

El pedido del Parlamento para la inspección de las instalaciones se realizó tras las los cuestionamientos desde los gremios periodísticos por las restricciones y limitaciones para el ingreso de la prensa al Congreso, quienes vienen buscando acceder a las instalaciones para recibir declaraciones de los legisladores.

¿QUÉ DICEN EN EL PARLAMENTO?

Aseguran que en los próximos días empezarán subsanar las observaciones.|Foto: GEC

Tras las observaciones realizadas por la Municipalidad de Lima, el jefe del área de Ingenería y Mantenimiento del Congreso, Víctor Castillo, señaló que la instalación no ha sido calificada como “inhabitable” ; sin embargo, el ente supervisor ha emitido distintas sugerencias de mejora para la infraestructura de la entidad, por lo que deben subsanarse.

“Se hizo una evaluación de estructuras, el resultado es que el Congreso no cumple con medidas de seguridad de infraestructura, estas unidades tienen riesgos de desastres. La Municipalidad tiene dos formas de evaluar: como que cumple o no cumple y como inhabitable. El Congreso no cumple con las condiciones de seguridad, pero no es inhabitable, eso sería que una estructura como que una columna se pudiera caer o un cortocircuito sea inminente, ese no es el caso”, indicó a la prensa.

“En este caso, el informe concluye que no se cumple con las condiciones de seguridad, por ejemplo no se tiene vías de circulación o estas tienen obstáculos. Mientras no se retiren las cosas que obstaculizan el paso, persistirá el riesgo”, agregó el funcionario del Congreso.

El Jefe del Área de Ingeniería también estimó que en cerca de 15 días el Congreso podrá subsanar todas las observaciones reportadas, para que la instalación se encuentre como un lugar seguro para habitar. Asimismo, señaló que, tras el levantamiento de estas, la prensa ya podría acudir al Parlamento para cubrir los eventos públicos desde dentro de la entidad.

Es importante mencionar que el documento con las observaciones fue publicado el 27 de mayo de este año; sin embargo, pese a todos los riesgos registrados en la instalacion, el último miércloles 1 de junio se realizó la conmemoración del “manguerazo”, nombre con el que se le conoce al proceso en el que Fernando Belaúnde intentó inscribir su candidatura presidencial en 1956, bajo la bancada de Acción Popular. Durante esta celebración se logró identificar gran afluencia de invitados en las instalaciones “inseguras” del Parlamento.

