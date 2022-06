Pedro Castillo criticó a quienes salieron a marchar contra su gobierno

La desaprobación del presidente Pedro Castillo ha ido en aumento durante los últimos meses y el descontento se ha hecho visible en repetidas ocasiones en diversas regiones del país. El último sábado 4 de junio se realizó la más reciente manifestación, la misma que fue criticada por el jefe de Estado señalando que la democracia “que tanto costó recuperar” estaba siendo atacada.

Junto a su crítica, Castillo adjuntó un video en el que ciudadanos marchan a favor de su gobierno. “La democracia, que tanto nos costó recuperar, está siendo atacada y usada por oscuros personajes que van contra los intereses del país. Tratan de generar caos, denuncias falsas, manchan honras personales y familiares sin prueba alguna”, escribió el presidente.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que esos “personajes” solo les importa conseguir sus objetivos políticos con el propósito de mantener el statu quo. Por ello los instó a que “dejen de conspirar” y trabajen por el país. “Somos demócratas y respetuosos del Estado de derecho y de la separación de poderes. Vamos a seguir trabajando e impulsando las reformas que el país necesita”, agregó.

Publicación de Pedro Castillo tras marcha en su contra.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, instó al presidente Castillo a renunciar tras la difusión de una supuesta trascripción de un audio que evidenciaría el pago de un soborno por parte del empresario encarcelado Zamir Villaverde hacia el extitular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva.

Asimismo, consideró que, en caso el jefe de Estado no dé un paso al costado, ya es el momento de que el Congreso de la República tome medidas drásticas para lograr vacar a Castillo Terrones. “Ya lo he señalado en varias oportunidades, el presidente debería renunciar y si no es así el Congreso tiene los mecanismos constitucionales para tomar decisiones”, precisó desde Iquitos.

Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró que el 70% de la población desaprueba la gestión de Pedro Castillo. Se trata de la cifra más alta desde que inició su gobierno hace tan solo diez meses. De la misma forma, su aprobación descendió a 21% en comparación al 38% que obtuvo en julio del 2021. Su punto más alto se registró en septiembre donde alcanzó un 40% de aprobación.

EN LA MIRA DE LAS AUTORIDADES

La Fiscalía de la Nación informó que se citó al presidente Pedro Castillo para que el próximo lunes 13 de junio ofrezca su declaración por las investigaciones en su contra, así como al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, para este lunes 6 de junio en el caso Tarata III.

En un comunicado que fue expuesto a los medios de comunicación, el Ministerio Público indicó que, además de contar con las palabras del jefe de Estado y del extitular del MTC, también habrá declaraciones testimoniales de la exviceministra de Transportes, Fabiola María Caballero Sifuentes (martes 7 de junio) , y del abogado y exasesor del ministerio de Transportes, Alex Starost Gutiérrez (miércoles 8 de junio).

El presidente Pedro Castillo debe presentarse ante la Fiscalía. Foto: Andina

La Fiscalía también citó a Víctor Valdivia Malpartida ( jueves 9 de junio) y Edgar Vargas Mas (viernes 10 de junio), quienes fueron los integrantes del comité de selección de la licitación del puente Tarata III.

El organismo constitucional autónomo del Estado Peruano mencionó que esto forma parte de la investigación preliminar abierta contra Pedro Castillo, el exministro Juan Silva, y seis congresistas, más conocidos como ‘Los niños’ de la bancada de Acción Popular. Estos parlamentarios son Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, que el pasado 26 de mayo entregaron sus pasaportes al Ministerio Público de manera simbólica y expresaron su rechazo ante una “persecución política” y “venganza” contra ellos.

