Fiscal de la Nación inició investigación preparatoria contra Daniel Salaverry

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, será investigado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por los presuntos delitos de peculado doloso por apropiación, falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado.

En una resolución emitida el último 17 de mayo, el titular del Ministerio Público atribuye al exparlamentario el haberse apropiado del dinero entregado por la Dirección General de Administración del Congreso para sus actividades durante la semana de representación que supuestamente no se realizaron en enero y febrero de 2017 , publicó RPP.

Asimismo, se imputa a Daniel Salaverry haber presentado informes fraudulentos para sustentar supuestas actividades realizadas durante la semana de representación en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de 2018 .

El fiscal de la Nación formalizó esta investigación preparatoria, luego de que el Congreso de la República aprobara el último 28 de abril la denuncia constitucional que fue presentada contra el exlegislador con relación a estos hechos.

El último 3 de junio, Daniel Salaverry sustentó junto a su defensa legal un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria para que ordene el archivo de esta investigación preparatoria al sostener que los hechos que se le imputan no constituyen delito.

CONSEJERO PRESIDENCIAL ACUSA A PARLAMENTO DE USAR DENUNCIA CONSTITUCIONAL COMO HERRAMIENTA POLÍTICA

Actualmente, el extitular del Congreso se desempeña en el cargo ad honorem de consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de Gestión Gubernamental.

Luego de que el Congreso aprobó la denuncia constitucional en su contra, Daniel Salaverry dijo que el parlamento usa este tema “como herramienta política” tras volverse oposición de Fuerza Popular.

“Tengo tranquilidad porque no he cometido ningún delito. No necesito inmunidad y tampoco que el Congreso me blinde porque estoy seguro que el Ministerio Público cuando haga las investigaciones llegará a la verdad. Esta acusación sobre la semana de representación no se trata de facturas, ni de boletas, ni de rendición de cuentas, sino de dos fotos que no corresponden a las actividades que se describieron en dichos informes”, indicó Salaverry.

Asimismo, Salaverry sostuvo que los opositores en el parlamento creen que este cargo ad honorem que tiene golpea al gobierno al acusarlo constitucionalmente.

TRAYECTORIA DEL EXCONGRESISTA

Cabe recordar que Daniel Salaverry Villa, fue candidato a la presidencia en las Elecciones Generales 2021 por el Partido Democrático Somos Perú, y cuenta con un largo recorrido por la política peruana, desde que llegó al Congreso gracias a su partido de aquel entonces, la derecha de Fuerza Popular, luego tuvo una frustrada designación como presidente de PerúPetro

Salaverry inició su carrera en la política militando en el Partido Aprista Peruano (APRA) y postuló como regidor en el 2006: fue todo un éxito. Por otro lado, en el 2001 postuló para ser alcalde de Trujillo, ciudad donde nació, pero perdió ante César Acuña.

Después de ese suceso decidió renunciar al partido de la estrella y pasó a postular a la alcaldía nuevamente de Trujillo, pero esta vez con Fuerza Popular, donde el triunfo le volvió a ser esquivo. Finalmente, luego de ese suceso, decidió postular al Congreso de la República al mando de Keiko Fujimori.

Como nuevo miembro de Fuerza Popular, Salaverry postuló al Congreso de la República en 2016 y finalmente logró obtener un cupo dentro del parlamento. Dos años después, fue elegido como presidente del Congreso debido al voto mayoritario que obtuvo por sus colegas.

