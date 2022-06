Magaly Medina critica a Yahaira Plasencia por usar playback en los Premios Heat 2022

Magaly Medina arremetió contra Yahaira Plasencia por su más reciente presentación. (Fotos: Instagram)

Sin pelos en la lengua. Magaly Medina cuestionó a Yahaira Plasencia por haberse presentado en la alfombra verde de los Premios Heat 2022 con un atuendo “playero”. Pero no solo eso, también tuvo ácidos comentarios contra de la salsera por haber recurrido al uso de playback durante la presentación de “La cantante”, su nueva versión del emblemático tema musical de Héctor Lavoe.

En un inicio, la conductora de televisión arremetió contra Yahaira por haber realizado su propia versión de “El cantante”, canción escrita por Rubén Blades e interpretada por Héctor Lavoe. Según Medina, la ‘Yaha’ hizo esto con el único fin de generar controversia, a sabiendas que esto pondría los ojos de las personas en su más reciente lanzamiento.

“La polémica da views, le va a funcionar, y la Yaha tampoco es tonta, porque claro a ella qué le interesará, ella solo sabe hacer playback, porque no esperemos que ella cante como cantaba Héctor Lavoe, nos hubiera gustado en una mujer que tuviera mejor voz”, recalcó.

Tras ello, la criticó por decir en la letra de su canción que “la música nacional no se vincula con ampays. Si no hablan de nosotros pues el rating se les cae”. Magaly Medina le hizo saber que su programa hacía buena sintonía por su romance con el futbolista Jefferson Farfán, y no precisamente por ella.

“Eso sí nos hacía rating, pero ahora que anda con puro snack que ella misma desconoce… Así como los hombres desconocen a sus vacilones, las mujeres también tenemos derecho a desconocer los entretiempos. En eso no tengo nada que criticar, pero su look con el que llegó a los Premios Heat. ¿Quién es tu styling, mamita?”, sostuvo.

CREE QUE TUVO UN MAL LOOK

Fue así que la ‘Urraca’ empezó a comentar sobre la vestimenta que llevó Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2022, donde estaba nominada en la categoría Mejor Artista Tropical, la misma que terminó perdiendo contra Carlos Vives. La salsera usó un atrevido vestido de dos piezas color crema.

“¿Cómo va a ir en vestimenta playera? No pues, tenías que haberte buscado un vestido más elegantón. Ese está bien, pero para ir al escenario, para ir a la piscina, para ir a la playa, pero no para pasear por una alfombra. Un poco más mejor te paseas en bikini, no se le ve elegante. Abierta arriba y abierta abajo”, precisó la conductora de televisión.

Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2022. (Foto: Instagram)

REPRUEBA EL USO DEL PLAYBACK

Luego de ver imágenes de la presentación de Yahaira en los Premios Heat, Magaly Medina cuestionó a la salsera por no haber cantado en vivo, como así lo han hecho muchas reconocidas cantantes a lo largo de su carrera.

“Cantó con playback para variar… Ella dice que no puede bailar y cantar a la vez, dice que es demasiado esfuerzo. Eso habría que decirle a los grandes cantantes que la pasan bailando todo el rato”, señaló para luego tomar como ejemplo a Jennifer López.

Incluso, comparó a Yahaira Plasencia con la salsera Daniela Darcourt. “Sin ir muy lejos, Daniela Darcourt en sus conciertos baila y canta sin perder la voz. Pero ella no pues, ella está concentrada en su movimiento”, sostuvo.

Magaly Medina critica a Yahaira Plasencia por su paso por los Premios Heat 2022 | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

