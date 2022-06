Premios Heat 2022: Yahaira Plasencia, Leslie Shaw y Álvaro Rod no lograron imponerse ante sus rivales

Yahaira Plasencia, Leslie Shaw y Álvaro Rod no ganaron en sus categorías. (Foto: Instagram)

Los Premios Heat 2022 se celebró la noche de 02 de junio en las paradisíacas playas de Ciudad Destino Cap Cana, en República Dominicana. La primera categoría en ser presentada fue “Mejor Artista Tropical” donde la cantante de salsa Yahaira Plasencia se encontraba como representante del Perú.

La salsera estaba dominada junto a Romero Santos, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Luis Figueroa, Willy García, Eddy Herrera, Gabriel Pagán, Carlos Vives y Silvestre Dangond. Lamentablemente, la interprete de ‘Y Le Dije No’ y ‘La Cantante’ no logró llevarse el galardón.

Fue el colombiano Carlos Vives, quien obtuvo el premio y se mostró muy agradecido al momento de subir al escenario. “Muchas gracias la verdad, es una súper sorpresa (...) Que viva la música tropical”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Carlos Vives se llevó el premio y Yahaira Plasencia tendrá que seguir intentando llevarse este galardón en los Premios Heat 2022.

Otro cantante que estuvo dominado fue Álvaro Rod en la categoría “Promesa musical”. El cantante de salsa, pop y balada compitió con grandes artistas mundiales como Kim Loaiza, Dekko, Nicole Vega, Chris Lebrón, Eix, Kamm, Annasofia, Chris Lebrón, Maxi, The Change, Yozuel, Andreína Bravo y St. Pedro.

El colombiano Dekko fue el seleccionado para llevarse el galardón y, fiel a su estilo, hizo reír a los presentes con su pequeño discurso de agradecimiento. “Muchas gracias de verdad a todos, es algo muy especial para mí y no me lo esperaba. Quiero dedicarle esto a mi familia, a mi abuela, mi equipo de trabajo y a los profesores de la universidad que no pasé el semestre, pero me gané un premio Heat”.

Álvaro Rod no pudo contra Dekko y perdió en la categoría 'Promesa Musical'. (VIDEO: TNT)

Finalmente, Leslie Shaw fue la tercera peruana en ser mencionada en los Premios Heat 2022. La cantante estuvo dominada en la categoría Mejor Artista Región Sur, que incluye a los países de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La artista nacional de género urbano compitió contra Nathi Peluso, Anitta, Bizarrap, María Becerra, Emilia Mernes, Duki, Nicki Nicole y Tiago Pzk. El galardón se lo llevó el cantante y rapero argentino Tiago Pzk, quien se sorprendió al recibir el premio.

“Una noche de en sueño. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo, gracias por confiar en mí y a toda la gente que cree en mi proyecto. Argentina en la casa”, dijo con un gran grito de felicidad.

Tiago PZK ganó como Mejor Artista Sur. (Foto: Captura)

ÁLVARO ROD MOSTRÓ LA BANDERA PERUANA EN LA ALFOMBRA ROJA

Álvaro Rod fue el único que logró ser entrevistado en la alfombra roja apareciendo en las pantallas de millones de televidentes. Durante la conversación, el cantante juvenil que interpreta temas de los géneros salsa, pop y balada señaló que se encuentra muy emocionado de estar en República Dominicana y sorprendió al agarrar la bandera del Perú abriéndola y mostrándola a todo el público.

“La verdad que estoy muy emocionado de representar a mi país, es mi primera dominación internacional y estoy muy emocionado porque voy a cantar en la gala central. Tengo emociones encontradas de tanto sacrificio y esfuerzo, dejando los colores del Perú en lo más alto”, dijo el cantante.

“Yo creo que todo el Perú está conmigo en estos momentos”, agregó y fue en ese momento que pidió que le alcancen la bandera peruana para mostrarla en televisión. “El Perú presente en los Premios Heat, vamos a darle con toto”.

Álvaro Rod sacó la bandera del Perú en la alfombra roja de los Premios Heat 2022. (VIDEO: TNT)

