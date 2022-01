Lorena Álvarez se comprometió con el director audiovisual Álvaro Sarria: “Siempre fuiste tú”

Lorena Álvarez anunció su compromiso. (Foto: Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, la periodista Lorena Álvarez anunció que está felizmente comprometida con el director audiovisual Álvaro Sarria, con quien ya lleva 3 años de relación. Con una serie de fotos y videos, la emocionada conductora de TV comunicó la noticia.

“Claro que yes! Contigo hasta el infinito. Siempre fuiste tú”, escribió Lorena, etiquetando a Álvaro Sarria. Además, publicó una foto luciendo su anillo mientras entrelaza su mano con la de su pronto esposo.

Eso no fue todo, pues colgó dos videos, uno en el preciso momento en que su novio le pide matrimonio, y otro cuando le está entregando el anillo de compromiso. Aquí Álvaro dejó claro que esta pedida solo fue un acto de oficialización, pues ellos ya cuentan con planes juntos desde hace mucho tiempo.

Cabe resaltar que la pareja ya convive desde el año pasado, cuando la propia Lorena anunció sobre esta nueva etapa de su vida.

“¡Nos vamos a mudar! Empezamos una nueva etapa en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos. Estamos emocionados con todo lo que vamos a poner en el departamento”, señaló en marzo del 2021 en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró que la pandemia le había dejado muchas lecciones, entre ellos, que hay que aprovechar cada momento.

“Nos vamos a mudar muy prontito, ya en los próximos días. Hay que avanzar, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la vida es ahora”, dijo.

Lorena Álvarez y su novio. (Foto: Instagram)

DESCARTA MÁS HIJOS

En una entrevista, Lorena Álvarez descartó tener más hijos, indicando que “la fábrica está cerrada y la familia está completa”.

HA ESCRITO DOS LIBROS

Lorena Álvarez es una reconocida periodista y conductora de TV. Además de ser escritora. Ha creado dos libros: ‘Primero muerta. Asesinos de mujeres en el Perú’, un thriller periodístico que recrea los feminicidios más mediáticos ocurridos en los últimos años en el país, y ‘No te mato porque te quiero’, novela que desvela la precariedad y, en algunos casos, inoperancia del sistema de administración de justicia peruano a partir de una investigación profunda y de primera fuente.

DENUNCIA DE AGRESIÓN

En el 2017, la periodista denunció que fue víctima de agresiones físicas y verbales de parte de su entonces pareja, el economista Juan Mendoza, quien fue condenado a un año y ocho meses de prisión suspendida.

“Esperé 50 meses, más de 4 años. No se cómo me siento. Para ser honesta, me siento como entumecida, en cámara lenta”, escribió Lorena en sus redes sociales, en noviembre del 2021, tras saber de la sentencia.

“Hoy (martes 9 de noviembre), el 16 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó tras mi denuncia a Juan Jorge Mendoza Pérez por el delito de lesiones leves”, acotó la periodista.

SEGUIR LEYENDO: