María del Carmen Alva asegura que es “chuponeada” tras audio en que señala que le tocaría “asumir” la presidencia

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso tuvo entredicho con legisladoras que querían tomar la palabra.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, convocó este viernes a una conferencia de prensa para explicar que el audio que circula en redes y donde se le oye decir le correspondería asumir la presidencia demostraría que la están chuponeando. Además, indicó que aquella vez solo estaba hablando de la sucesión constitucional que señala la Carta Magna.

“Esto evidencia que estamos siendo chuponeados”, manifestó María del Carmen Alva, sobre un audio que, según dijo, habría sido grabado el 2021.

¿QUE DICE EL AUDIO?

En el audio difundido revelaría una supuesta intención de sacar al presidente Pedro Castillo de Palacio de Gobierno con un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales que sería tratado en la Comisión de Constitución del Congreso el cual es presidido por la congresista fujimorista Patricia Juárez.

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo. El mismo García Belaunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe con Patricia Juárez que iba a sacar una ley de esa manera. Nosotros no tenemos que desaparecer”, se le oye decir a María del Carmen Alva.

En otra parte del audio, la presidenta del Congreso explica que ya ha hablado con los miembros de la comisión de Constitución y que ellos le habrían explicado que le tocaría asumir la presidencia.

“Nosotros hacemos la campaña que García Belaunde ha dicho que Fernán Altuve (…) es decir todas las constitucionalistas. Eso lo hemos hablado con la Comisión de Constitución con Gladis Echaiz, Adriana Tudela con Patricia Juárez y Hernando Guerra. Si las circunstancias se dan que yo tengo que asumir y convocar a los ochos meses (elecciones) lo hago como presidenta del Congreso, pero yo regreso a ser congresistas ya me lo explicado Juárez”, expresó en el audio.

¿REELECCIÓN?

La presidenta del Legislativo manifestó que no está en su agenda postular a una reelección como titular del Congreso, como había sugerido este viernes la revista “Hildebrandt en sus Trece”.