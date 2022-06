Congreso: ministro Roberto Sánchez señala que no se debe abusar de las interpelaciones

Mientras el Congreso alista una nueva moción de interpelación contra el premier Aníbal Torres, los integrantes de su gabinete han visibilizado su preocupación frente a las recientes decisiones del Congreso. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, ha resaltado que si bien la interpelación es una herramienta del Legislativo, no se debería abusar de la misma.

“Es un mecanismo la interpelación, es importante no abusar de ese ejercicio, ya hubo una interpelación al premier y no se han atrevido a la censura, entonces ¿qué se pretende?”, manifestó a la prensa durante una conferencia de prensa. Cabe recordar que durante las últimas horas diversos legisladores han anunciado la recolección de firmas a fin de que el premier acuda al hemiciclo y responda a los cuestionamientos de su gestión.

Sobre la labor del Congreso, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, indicó que no le compete al gobierno evaluar la labor de la representación nacional. “El Congreso tiene que hacer su trabajo, sea bueno o malo, no nos corresponde a nosotros como Gobierno calificar su labor, la democracia y el país lo va a calificar, no somos quién para calificar el trabajo del Congreso”, señaló.

Alejandro Salas, ministro de Cultura. | Foto: Mincul

Una de las congresistas que mayores críticas ha mostrado al trabajo del premier Torres, es la no agrupada Flor Pablo. “Hay una incapacidad que se ve en hechos y eso se resuelve haciendo bien las cosas, tiene que tomar las riendas este Gobierno y lamentablemente las esperanzas ya las he perdido. Nosotros hemos comenzado a correr hoy la censura al premier”, manifestó la parlamentaria.

CENSURA EN CAMINO

El congresista Edward Málaga Trillo, indicó desde su cuenta de Twitter que se está dando inicio al recojo de firmas de congresistas “para censurar al Premier Aníbal Torres, por su manejo irresponsable e ineficiente de las políticas públicas. Urge recambio en la PCM 33 firmas para presentar la moción, 66 para aprobarla”.

Asimismo, en parte del documento que Málaga subió a su red social se puede leer lo siguiente: “El Presidente del Consejo de Ministros, a pesar de haber tenido la oportunidad de esclarecer las inquietudes de los congresistas (incluso a través de una sesión reservada), no fue contundente ni tuvo información precisa sobre las 7 interrogantes vinculadas a la inmovilización obligatoria...”.

Por otro lado, la congresista Patricia Chirinos, quien es además la tercera vicepresidenta del Congreso, solicitó “unidad” a sus colegas parlamentarios para promover la vacancia, la inhabilitación o la suspensión del presidente del Perú Pedro Castillo debido a la crisis que vive el país actualmente. Sin embargo, estas declaraciones generaron el rechazo total de la bancada oficial de Perú Libre.

Foto: Andina

Entre quienes apoyarían la censura del premier se encuentra la representante de Avanza País Norma Yarrow. “Se está viendo el tema de la censura, todos estamos evaluando. La bancada se reunirá y tomará una decisión, la que es correcta y la que el país quiere escuchar”, indicó la parlamentaria.

La congresista añadió también que Aníbal Torres “debería dar un paso al costado” para que el jefe de Estado Pedro Castillo cuente con un nuevo equipo ministerial. “Él ya terminó su tiempo, debería dar un paso al costado, renovar un Gabinete, que sea de consenso y hasta ahora lamentablemente no lo encontramos”, remarcó Yarrow.

