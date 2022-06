Gustavo Dulanto sobre su futuro en el Sheriff: “Necesito nuevos aires y objetivos que alcanzar”

Gustavo Dulanto se refirió a su presente y sus planes para el futuro mientras está de vacaciones en el Perú

“Tengo un año más de contrato con el Sheriff, estoy muy cómodo, estoy feliz en Moldavia, pero necesito nuevos aires y objetivos que alcanzar, y ellos lo entendieron. Vamos a ver qué sucede en estos días”, declaró Gustavo Dulante, quien se encuentra de vacaciones en el Perú. Parte de su itinerario en el país fue asistir a la Copa Leyendas del Fútbol 7, donde fue captado por la prensa local.

Como hincha declarado de Universitario de Deportes, donde militó a los 19 años, Dulanto acudió al partido del equipo crema frente a Íntimos: “Vine aquí para disfrutar el espectáculo y para que gane Universitario, el mejor equipo del Perú”, declaró.

También habló sobre sí mismo, la temporada que lidió y su situación a futuro. Considera que ha alcanzado las metas propuestas a nivel personal; sin embargo, a corto plazo, le gustaría proponerse nuevos desafíos para volver a luchar por ellos. En el Sheriff, es poco probable que lo vuelva a conseguir tras lo que se planteó al llegar a Moldavia desde el Boavista de Portugal: “Gracias a Dios, ahora es distinto el mercado, no cómo cuando salí de Portugal, que estaba sin jugar y era más difícil conseguir equipo. Ahora es distinta la visión”, destacó el zaguero.

Gustavo Dulanto, de vacaciones por Perú, habló sobre su futuro mientras disfrutaba del encuentro de Universitario vs Íntimos. (Video: Copa Leyendas de Fútbol 7)

El jugador, que en menos de un año de ser fichado, se convirtió capitán de su club y destacó la temporada 2021/22 con el Shreriff Tiraspol tras ganarle al Real Madrid, reciente campeón de la Champions League. Esta acción, catalogada como ‘hazaña’, fue parte de la fase de grupos del evento europeo. La victoria moldava fue de visita, con menos posesión y remates al arco. La fórmula se tradujo en ‘creer’ y no perder la esperanza. La seguridad también fue clave para el encuentro frente al club más ‘copero’ de Europa y uno de los más grandes del mundo.

En cuanto al FC Sheriff Tiraspol, Dulanto fue participe, en condición de capitán, del último título conseguido para las ‘Avispas’ en la última temporada. Convirtiendo así una nueva marca a nivel de liga con once títulos obtenidos en la Copa de Moldavia, único club del país con ese récord. No ganaban el primer puesto desde 2018/19. En el 2020, fueron subcampeones.

Dulanto pertenece a la larga lista de peruanos que salieron campeones con sus respectivos equipos en la temporada actual:

- Anderson Santamaría (Atlas Guadalajara, México)

- Carlos Zambrano y Luis Advíncula (Boca Juniors, Argentina)

- Miguel Araujo (FC Emmen, segunda división de Países Bajos)

- Sergio Peña (Malmö, Suecia)

- André Carrillo (Al Hilal, Arabia Saudita)

- Raziel García (Deportes Tolima, Colombia)

- Gabriel Costa (Colo Colo, Chile)

- Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders, Estados Unidos)

Pese a los palmarés, no todos los nombres fueron tomados en cuesta para los convocados de Ricardo Gareca. En el caso de Gustavo Dulanto, hasta el momento, no ha sido llamado por el ‘Tigre’ quien no lo descartó para próximas oportunidades: “A todos nos pone contentos (sobre su temporada en el Sheriff). También escuché en una nota de Gustavo que estuvo un año parado, pasándola muy mal, no tenía equipo. Estamos siguiéndolo de cerca y todo lo que acontece, pero estos muchachos que vienen siendo convocados vienen cumpliendo con selección, continuidad de muchos años, tratamos de ir siguiéndolo y cuando creamos conveniente tendrá chances”, declaró el estratega argentino durante conferencia de prensa, días después del ‘triunfazo’ del Sheriff frente al Real Madrid.

