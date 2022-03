Nicola Porcella rechazó oferta para regresar a Esto es Guerra: “A mí no me convenía”

Nicola Porcella no quiso volver a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Nicola Porcella es uno de los capitanes históricos de Esto es Guerra, por lo que los fans esperaban verlo en los 10 años del reality; sin embargo, el ahora actor nunca hizo su ingreso y se animó a contar los detalles de su negoción con la producción que finalmente no lo convencieron.

Como se sabe, el exchico reality estuvo durante varios años en el programa, pero su explosiva personalidad con su expareja Angie Arizaga provocó que sea despedido de manera definitiva al afectar la imagen de las marcas.

Durante varios años Nicola Porcella intentó realizar diferentes trabajos en la televisión, llegando a ser conductor de un programa de Latina, en el cual tampoco tuvo tanta suerte debido a que los pocos días de ingresar, fue suspendido por un lamentable comentario que hizo.

A partir de ese momento, el exchico reality tomó la decisión de incursionar en el extranjero, por lo que se contactó con una productora de México para que lo contrate para el reality Guerreros México 2020.

Una vez que terminó su contrato y participación en dicho programa, Nicola Porcella empezó a estudiar actuación con miras de algún día ingresar a un importante proyecto de Televisa.

Mientras esperaba que esto suceda, la producción de Esto es Guerra se volvió a comunicar con él y le propuso ingresar al programa para la décima temporada. El ahora actor tuvo que rechazar la oferta que le hicieron debido a que no le convenía, pues no iba a a estar al inicio del reality.

“ Tuve una conversación antes de venir a México. El plan era estar unos cuantos días, no me convenía a mí. No era para el principio de temporada, era para que entre unas semanas después ”, dijo en declaraciones para Amor y Fuego.

NO TODO ESTÁ BIEN CON EEG

Nicola Porcella también aprovechó la entrevista que dio a Amor y Fuego para aclarar que no se lleva bien con la producción de Esto es Guerra en la actualidad, señalando que le hubiera gustado hablar más tiempo con ellos para arreglar las diferencias que tuvieron en el pasado.

“Yo no he dicho que este todo bien (producción de EEG), porque no tengo más conversación con ellos. En algún momento si me hubiera gustado sentarme a conversar y que me digan: “Oye Nicola queremos solucionar este tema”. Tener una conversación ”, comentó.

Estuvo a punto de retornar a Esto es Guerra. Nicola Porcella reveló que se reunió con producción del reality, pero no llegaron a un acuerdo.

NICOLA EN TELEVISA

En otro momento de la entrevista, Nicola Porcella se animó a revelar algunos detalles de las escenas que grabó para Televisa. De acuerdo al chico reality, su papel es de un explorador y todas las escenas que grabó forman parte de un programa piloto que vería la luz en el 2023.

“Es para un piloto, para un programa de una familia muy conocida acá (México), la familia del ‘Negro’ Araiza, entonces yo tenía un personaje en el piloto que esperamos salga el otro año”, sentenció.

