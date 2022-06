Mochila queda atrapada en el Metropolitano y su dueña convierte el hecho en viral

La usuaria no soltó su mochila en ningún instante mientras duró el recorrido el Metropolitano (Captura: Tik Tok_@tanlokitania)

El Metropolitano es para muchos un simple medio de transporte que usamos los limeños diariamente para movilizarnos hasta nuestros trabajos o centros de estudio. Pero, para otros, es el lugar perfecto para vivir aventuras que nos pueden alegrar si es que el día no estuvo a nuestro favor.

Como ejemplo está una joven usuario de este medio de transporte público que, por pararse muy cerca de la parte trasera del ómnibus, vio cómo su maleta fue ‘víctima’ de la puerta y la atrapó entre sus ‘garras’. Pero lejos de lamentarlo o ver la situación como una tragedia griega, la muchacha decidió tomarlo con buen humor y decidió hacer un vídeo que ya se ha vuelto viral en la plataforma de Tik Tok. La maleta estuvo ‘secuestrada’ todo el recorrido.

Es más, como prueba que la situación le hizo mucha gracia, en la descripción puso: “¡No te soltaré mochilita! ¡No te sueltes, yo no te dejaré caer! Tenemos mucho camino por recorrer”.

Y es que a pesar que un poco más de la mitad de la mochila quedó en la parte de afuera, la joven no la dejó caer en ningún momento y la sostuvo todo lo que duró su camino en el Metropolitano.

En el pequeño clip, se puede observar cómo su maleta, de color azul, quedó presionada en la puerta. Lo peor es que ni siquiera pudo forzarla para sacarla a lo ‘bruto’. Esto es por la gran fuerza que tienen estas puertas y, de haberlo intentado, pudo haberla roto y la situación se hubiese tornado peor para ella misma.

Es por eso que decidió sujetarla fuertemente de donde podía y rezar para que no caiga del otro lado. Toda la escena se ve ‘amenizada’ por parte de una famosa canción de la recordada orquesta infantil venezolana ‘Salserín’. El nombre del tema es ‘Yo sin ti’. Sin lugar a dudas, muy acorde para la situación.

La hilarante escena no fue pasada por alto por los seguidores de la usuaria @tanlokitania y comenzó a ganar ‘likes’ y comentarios de diversos tipos. La mayoría recordando que a ellos también les ha pasado una situación similar alguna vez que usaron el Metropolitano.

Al menos la usuaria tomó con humor lo que le ocurrió en el Metropolitano y le hizo un vídeo que ya es viral (Video: Tik Tok @tanlokitania)

Algunos, tal vez contando la experiencia más extrema de sus vidas, recordaron que quedaron con medio cuerpo afuera y el chófer de la unidad siguió avanzando como si nada, sin percatarse del peligro en el que estaba el usuario.

“Menos mal no iba la laptop en la mochila”, “a mí me pasó con mi lonchera”, “un clásico, a mi amigo no se le quedó la mochila, se le quedó la cabeza en el chino”, “mi amigo es chófer y él puede parar, simplemente no le da la gana”, fueron algunas de las anécdota que recordaron los usuarios en el vídeo viral de TikTok.

¿QUÉ HACER EN ESTA SITUACIÓN?

Más allá de lo gracioso que puede resultar el vídeo, lo cierto que es muchas veces esa es la manera en la que nacen los accidentes que pueden llegar a ser mortales.

Es por eso que lo recomendable para evitar este tipo de situaciones (como los robos, por ejemplo) es preciso que los usuarios tengan los ojos bien abiertos durante todo el trayecto y tomar todas las precauciones posibles. El celular puede ser un aparato que sirva para entretenerse, si el trayecto es largo. Pero no puede convertirse en centro de toda nuestra atención.

Además, otro consejo es el de no acercarse mucho a la puerta trasera que, como sabemos, cuando se cierra lo suele hacer con mucha fuerza y muchas veces llamar la atención del conductor del pesado vehículo es en vano, pues muchos prefieren seguir su camino.

