Ministro de Defensa sobre mociones de interpelación: “El país necesita avanzar”

José Gavidia envía mensaje al Congreso tras presentación de mociones de interpelación.

Los cuestionamientos hacia el presidente Pedro Castillo han dado un paso más y lo han puesto como investigado en un proceso preliminar iniciado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Su defensa legal así como los integrantes del gabinete ministerial han salido en su defensa y entre estos se encuentra el ministro de Defensa, José Gavidia, quien dio sus impresiones sobre la situación que enfrenta el jefe de Estado.

Se trata de la primera vez en nuestra historia que un presidente de la república es investigado de manera preliminar mientras se encuentra en el ejercicio del cargo. Al respecto, Gavidia señaló que “el presidente está dispuesto a trabajar con la justicia”; sin embargo recalcó que esta tiene que ejercerse con responsabilidad. Desde la defensa legal de Pedro Castillo se ha anunciado que pedirán la nulidad del proceso.

Si bien no se refirió a una supuesta violación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú que señala que el jefe de Estado no puede ser acusado durante su mandato, sí mencionó la actitud que ha mostrado el Congreso frente al gobierno de Pedro Castillo durante los últimos diez meses. “Desde el primer día que asumió el presidente están con la vacancia”, señaló el ministro de Defensa.

José Gavidia tras jurar como ministro de Defensa ante Pedro Castillo.

Asimismo, la representación nacional ha iniciado los trámites para interpelar a miembros del gabinete como la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte y el primer ministro Aníbal Torres. Gavidia por su parte, recalcó que estas atribuciones son permitidas a los congresistas, pero añadió que deberían emplearse con cautela a fin de priorizar las obras que la población exige.

“Estamos dispuestos a ir al Congreso las veces que ellos crean necesario. La interpelación es una facultad que ellos pueden ejercer en el momento que sea necesario, pero con responsabilidad, el país necesita avanzar. Señores congresistas, sus pueblos los van a recordar si fueron articuladores de una obra, no los van a recordar si votaron a favor o en contra de algo. Ojalá nos toquen las puertas de los ministerios para resolver temas concretos”, recalcó Gavidia.

MIRADAS DIFERENTES

Tras el anuncio de una investigación preliminar contra el presidente, su abogado Benji Espinoza acudió al Ministerio Público para solicitar la nulidad de la investigación iniciada el último domingo por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión en el marco del caso Puente Tarata III.

“Si la nulidad no prosperara, de inmediato, vamos a presentar una acción de tutela de derechos que va a tener que ser conocida por un juez de investigación preparatoria que luego de una audiencia pública resolverá si tenemos derecho o no. Creo que tendrá que intervenir la Sala Penal de Apelaciones Suprema porque si nos dan la razón apelará la fiscalía y si no nos da la razón, apelaremos nosotros”, indicó.

Marianella Ledesma respalda decisión del fiscal de la Nación de investigar a Pedro Castillo

Por otra parte, la magistrada del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, señaló que el fiscal de la Nación está haciendo uso de sus atribuciones. “Acá nadie está diciendo que hay delito, que hay responsabilidad. Lo primero por hacer, sobre todo teniendo en cuenta que la Fiscalía es la titular de la acción penal, es inmovilizar las fuentes de prueba”, agregó.

La fase preliminar de una investigación fiscal, según la exmagistrada, es tomar datos, declaraciones y levantar todo el material probatorio documental. Esa labor es solo permitida al Ministerio Público. “Pero esto también hay que verlo en el mensaje que se da desde las instituciones. ¿Vamos a seguir soportando estos modelos judiciales? Hasta ahora no hay un solo condenado (por el caso Odebrecht)”, indicó Ledesma.

