Merly Morello revela que podría padecer una enfermedad incurable: “El mundo se me vino encima”

Merly Morello concedió una extensa entrevista a La Banca, programa de entrevistas digital de Jesús Alzamora. Durante la conversación, la recordada Lily de la serie De Vuelta al Barrio reveló que podría padecer una enfermedad incurable a sus cortos 18 años, la cual estaría afectando su visión y movilidad en las piernas.

Inicialmente, la joven actriz contó que fue tenista de competencia hasta los 11 años. Su gusto por el deporte surgió porque su tío, a quien consideró como su figura paterna, y su madre eran profesores de tenis. Fue así que empezó a practicar al punto de volverse una jugadora destacada, llegando a asistir a varios torneos.

No obstante, nunca llegó a concursar en una competencia nacional porque se retiró debido a las lesiones que sufría en aquel entonces, producto de haber sobreexigido su cuerpo a una edad temprana. Eventualmente, estos males se agravaron, pese a no estar más en la cancha.

“Tengo las piernas fregadas. Me han encontrado una condromalacia, tengo tendinitis crónica. Esto es por el tenis y también por la hiperlaxitud (elasticidad) que manejo que me alejó de todo deporte. No puedo jugar más de dos o tres meses seguidos porque el dolor que tengo es insoportable”, precisó Merly Morello.

PODRÍA SUFRIR DE ARTRITIS

En otro momento, Merly Morello señaló que ha usado lentes desde que tiene 12 años porque tiene muy mala visión, la cual ha empeorado con el pasar de los años. “Tengo 6.50 y 6.25 de medida. Si me los quito, no te veo (Jesús), no los veo, no veo la botella de agua, no veo mi propia rodilla, a ese punto”.

Según dijo, su poca visión sería una consecuencia de la artritis, enfermedad que aún no se la ha diagnosticado, pero que su doctor de cabecera le ha mencionado que podría padecer, tomando en cuenta sus síntomas.

“Tengo algo en el ojo izquierdo, no me acuerdo qué es, pero hay unas bolitas que normalmente salen a los 30 o 40 años. Esto es algo relacionado a la artritis. Tengo una cita la próxima semana con el reumatólogo para ver si hay algo en mi cuerpo relacionado a la artritis... con 18 años. Tengo que hacerme un examen, he llorado toda la mañana” , expresó.

De acuerdo a Merly Morello, lo que más le duele por el momento es saber que no jamás podrá ver bien sin lentes, ya que no usarlos era el “único sueño que tenía”.

“No soy candidata a la operación de láser, no tiene tratamiento. Puede reducir hasta un 10%. Ahora estoy triste porque sé que no usaré lentes de contacto por un tiempo. Sentí que el mundo se me vino encima, no quería llorar frente al oftalmólogo porque se iba a sentir mal. Pero dije ‘está bien’”, agregó.

