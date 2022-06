Martín Liberman revela que Néstor Lorenzo será nuevo técnico de Colombia: “Astuta jugada. Conoce el medio”

El argentino viene cumpliendo su segunda temporada en FBC Melgar.

Martin Liberman usó sus redes sociales para revelar que el actual técnico de FBC Melgar de Arequipa, Néstor Lorenzo, ya tiene un acuerdo con Colombia. Así lo dio a entender y la información no parece tan alejada. Varios comunicadores en la últimas semanas también han confirmado que el argentino tendrá su primera experiencia al mando de una selección.

“ Qué batacazo metió Colombia con Néstor Lorenzo . Hicieron la gran Argentina y se quedaron el colaborador histórico de Pekerman que hoy dirigía en Perú. Astuta jugada. Es capaz, conoce el medio y a los jugadores ¡Éxitos a un buen tipo!”, escribió el periodista deportivo en sus cuenta de Twitter.

Es importante resaltar que el estratega ya estuvo presente en la selección colombiana, pero fue como asistente técnico de José Pékerman durante seis años (2012 al 2018). Ellos fueron los encargados de devolver a los ‘cafeteros’ a un mundial luego de 16 años. Sin embargo, el exfutbolista aún no se ha pronunciado y tampoco la directiva del ‘Dominó'. Es más hace unos días habló de sus objetivos con el club.

Lo real por ahora es que Melgar FBC se impuso ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1, con goles de Luis Iberico y Kevin Quevedo. Con este resultado, el cuadro arequipeño se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones con 34 puntos, seguido de Alianza Atlético con 28.

De momento, el cuadro ‘Dominó' sigue entrenando de cara al próximo duelo ante Sport Boys el 19 de junio por la fecha 17 del campeonato peruano. Ahora tienen tiempo de recuperar energías y descansar un poco por la seguidilla de partidos que tuvieron en el torneo local y la Copa Sudamericana.

El argentino dio a entender que la llegada de Néstor Lorenzo a Colombia es un hecho.

Por toro lado, ya tiene todo definido para los octavos de final del torneo Conmebol. El primer partido se jugará en el estadio Deportivo Cali, ubicado en Santiago de Cali, Colombia. Allí, la semana del 29 de junio se conocerá el resultado del cotejo de ida, mientras que la semana del 6 de junio en el estadio Monumental de la UNSA se conocerá el resultado de vuelta.

IDA: DEPORTIVO CALI VS MELGAR

- Miércoles 29 de junio, 7:30 p.m. (hora peruana)

- Estadio Deportivo Cali

- Santiago de Cali, Colombia

VUELTA: MELGAR VS DEPORTIVO CALI

- Miércoles 6 de julio, 7:30 p.m. (hora peruana)

- Monumental de la UNSA

- Arequipa, Perú

EN COLOMBIA DIERON FECHA DE CONTRATACIÓN

Jorge Bermúdez, panelista del programa Fútbol Show de ESPN, brindó la noticia y aseguró que en junio se habrá finiquitado todo entre el argentino y la Federación Colombiana de Fútbol. Además, que habrá un amistoso en septiembre y que allí debutará el actual técnico del cuadro ‘rojinegro’

“En julio nombran a Néstor Lorenzo, anótelo de una vez, y en septiembre debuta como técnico de la selección de fútbol de Colombia. Al no ser que Pep Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Jurgen Klopp para que dirija gratis a la selección Colombia, que Marcelo Bielsa diga ‘voy a darle una mano a los colombianos’, que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia, que recusite Johan Cruyff y sea técnico de Colombia. Al no ser que pase todo eso, en septiembre debuta (Lorenzo) oficialmente como técnico de la selección Colombia”, comentó el periodista deportivo del páis vecino.

En programas de fútbol de Colombia hablan de que el argentino, actual técnico de Melgar, debutará en septiembre con la selección 'cafetera'. VIDEO: ESPN.

