Universitario vs Íntimos 1-0: resumen y gol para triunfo ‘crema’ en clásico de la Copa Leyendas de Fútbol 7

Universitario se llevó el clásico del fútbol 7 ante Íntimos en Ate.

Universitario derrotó 1-0 a Íntimos en el Complejo Deportivo Ollantaytambo de Ate por la fecha 5 de la Copa Leyendas de Fútbol 7. Con este resultado, los ‘cremas’ son uno de los líderes del certamen junto a Sporting y Misilera (todos con 12 puntos). Solo quedan 2 jornadas para el final.

El gol del triunfo lo anotó Michael Guevara al minuto 10 de la primera parte. Diego Bustamante presionó la salida de Waldir Sáenz y el exvolante de la selección peruana le pegó un fuerte remate para vencer el arco de los ‘blanquiazules’.

Pero la jugada que se llevó todas las miradas lo protagonizó el ‘Puma’ Carranza. El defensa le aplicó un codazo a Joao Pereira a los 25′ del segundo tiempo y todo se salió de control. El árbitro terminó expulsado al aguerrido personaje.

Al final el marcador no se movió más y Universitario se llevó el clásico peruano. Y pese a las patadas e insultos, los jugadores de ambos clubes se saludaron y todo quedó en el campo de juego. La amistad y cordialidad siempre están por delante.

Universitario 1-0 Íntimos: resumen del triunfo 'crema' por Copa Leyendas de Fútbol 7. (Video: GOLPERU).

“Esto es un espectáculo. Hay que pedir disculpas por todo lo que sucede. Pero el fútbol es esto. Nosotros estamos acostumbrados a ganar y siempre dejamos todo”, señaló José Luis Carranza al finalizar el encuentro en Ate.

“Los clásico son así. Siempre hay golpes. Es normal. Somos amigos. Los que ganan son la gente. Hay cruces, sobre todo cuando se trata de un clásico. Un saludo para todos los hinchas. Somos más”, cerró el ‘merengue’.

Por otro lado, Carlos Solís dio sus impresiones del lado de Íntimos. “Creo que nos quedamos con 3 puntos (en el campeonato), pero los clásicos se juegan así: a muerte”, lanzó. “(El técnico Carlos Basombrío) No pidió tranquilidad para no reaccionar como la vez pasada, pero lamentablemente no se dio el resultado”, acotó.

“Estamos complicados. Somos conscientes de eso. Nos quedan dos partidos. Tenemos que ganar para clasificar”, indicó el defensa sobre su situación en la tabla de posiciones. Ojo: avanzan los 4 primeros a semifinales de la Copa Leyendas de Fútbol 7.

SEGUIR LEYENDO: