Matan a hombre con antecedentes por tenencia de armas y tráfico de drogas en Comas

Sujeto contaba con antecedentes por haber acribillado a un hombre en Carabayllo.

Un hombre fue asesinado de dos balazos en la cabeza y luego fue desechado en un descampado en la urbanización San Carlos muy cerca de la avenida Condorcanqui en Comas. Los vecinos de la zona encontraron los restos de quien ha sido identificado como Lester Glenn Gonzáles Rosales.

Al encontrar el cuerpo del occiso, se pudo hallar su celular y billetera, es decir, que los verdugos de este sujeto lo buscaron directamente para terminar con su vida. La primera hipótesis de la policía es que se trataría de un ajuste de cuentas, ya que, según han podido constatar en el registro de antecedentes, Gonzáles ha estado vinculado en el tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas, tráfico de terrenos y presuntamente haber acribillado a un obrero en Carabayllo.

“Se presume que pueda ser un ajuste de cuentas por la forma en que se han encontrado los disparos en la cabeza y al parecer también en la espalda. Presenta antecedentes el occiso. Por lo que indican los peritos no se llevaron sus pertenencias”, expresó.

AMPLIO HISTORIAL DE DELITOS

Según pudo constatar Infobae, Lester Glein no solo cuenta con antecedentes por haber incurrido en los delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas; el pasado febrero del 2016, Gonzáles fue capturado por haber asesinado a un padre de familia dedicado a las obras de construcción. En aquel entonces, sindicaron al occiso por estar involucrado en el tráfico de terrenos. Fue en esa época que el ultimado fue capturado por la policía cuando se le buscaba por haber acribillado a Daniel Muñoz Rodríguez.

TANDA DE INSEGURIDAD INTRATABLE

Los vecinos de la zona comentaron que pudieron escuchar los disparos que acabaron con la vida de este hombre. Además, aseguraron que la inseguridad está intratable y que temen por sus vidas al salir de sus casas.

“Hemos escuchado unos disparos aproximadamente a las cinco y media de la mañana. Eso, me imagino que ha sido por este joven. A nosotros no nos llamó la atención porque aquí esto es algo habitual, llamamos a serenazgo y no vienen, llamamos a la policía y recién llegan una hora después”, lamentó una de las vecinas.

En otro momento, otra residente de la zona, indicó a América Noticias que, la presencia de personas que no son del sector ha hecho que este tipo de hechos sea más recurrente y que podría tener algún tipo de vínculo con la balacera registrada por la madrugada.

“Esta calle no es nada segura, uno no puede caminar desde que oscurece porque no hay luz y uno debe estar mirando a ambos lados por si viene una moto o viene un delincuente y te roba, no se puede estar así”, manifestó.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la escena del crimen para realizar las primeras investigaciones al respecto del asesinato de este hombre y se espera que en las próximas horas se pueda dar con los autores mediáticos de este crimen.

