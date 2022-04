El macabro hallazgo de un cuerpo descuartizado y embalsamado en San Martín de Porres: asesino confesó el crimen

Asesinato en San Martín de Porres, autor del crimen confesó el hecho y hay otros 4 detenidos. Captura: Latina Noticias.

Crimen en San Martín de Porres. La Policía Nacional encontró un cuerpo descuartizado en el baño de una vivienda del distrito. Según información de Latina Noticias, el hecho ocurrió el viernes por la madrugada, y Raúl Vega, alias ‘Puchi’ confesó el crimen ante los agentes policiales. Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima.

Aunque el cuerpo no ha sido identificado, el asesino —quien tiene antecedentes policiales de robo agravado, homicidio, y tráfico ilícito de droga— declaró que ya iban a deshacerse del cuerpo. Los vecinos declararon que habían escuchado gritos el viernes por la madrugada. La Policía señaló que el cuerpo tiene 24 horas de fallecido.

Los vecinos señalaron que en la vivienda se vendía drogas. Son 5 personas intervenidas por personal policial, en donde también llegó personal de criminalística.

La Policía supo del local gracias a una información de Inteligencia. Los agentes rompieron la puerta del primer piso para trepar al segundo nivel e ingresar a la propiedad (que está a nombre del asesino Raúl Vega). El cuerpo se encontraba en el interior. Además, señalaron que el dueño se encargaba de los negocios de comercialización de droga, junto a los otros cuatro detenidos que reconocieron su implicancias gracias a los vecinos.

Encuentran cuerpo descuartizado dentro de vivienda en San Martín de Porres | Video: Latina Noticias.

AUTOR DEL ASESINATO CONFESÓ EL CRIMEN

De acuerdo con Latina Noticias, el asesinó dijo que él no había embalsamado el cuerpo aunque sí admitió el asesinato. Justificó que la víctima le debía dinero desde hace 6 meses y que tuvieron una discusión previa mientras tomaban. Señaló sus antecedentes policiales sin medias tintas.

“Mi nombre es Raúl Lorenzo García Vega, conozco a la víctima desde hace unos seis meses atrás. [¿Con qué has originado la muerte?] Con arma blanca, cuchillo, me estaba rogando y ahí también me apuñaló. Yo he estado preso tres veces en [las cárceles de] Huaral, en Cañete y Lurigancho, por asalto, homicidio y por droga”, confesó el asesino.

El asesino confesó ante la Policía el descuartizamiento del cuerpo en una vivienda de San Martín de Porres. Video: Latina Noticias.





