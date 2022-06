John Galliquio fue detenido por requisitoria por violencia familiar del 2020

Luego de ser detenido por requisitoria vigente, John Galliquio, ex jugador de Universitario de Deportes se mostró sin pronunciar palabras cuando era trasalados a los éxamenes médico legista. Él ha sido intervenido en la avenida Alfonso Ugarte, en las inmediaciones del Estadio Ollantaytambo. Se registra un incidente y en medio de eso John Galliquio, fue intervenido y se dan con la sorpresa que tenía una denuncia por violencia familia y permanecerá recluido en la comisaría de Ate.

Y es que, John Galliquio tenía una orden de requisitoria emitida en febrero del 2020 por el Juzgado Penal Unipersonal de Ica por el delito de lesiones leves y violencia familiar a su exesposa.

Como recordemos, Latina indicó que, el pasado 22 de marzo del año 2018, Kharla Gómez Cavero, quien fue su esposa lo denunció porque Galliquio intentó ahogarla en el mar. Además, la golpeo con un palo causando lesiones físicas y psicológicas.

Ojo, no era la primera vez que Kharla había recinido violencia de parte de John Galliquio, puesto que en un video emitido por el programa ‘Nunca Más’ de ATV hace unos años atrás, Kharla Gómez, entre lágrimas, contó que su expareja sentimental la agredía causando lesiones físicas y psicológicas “me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle y no hacen nada por detenerlo, están esperando que me mate”.

Asimismo, dicho espacio llamado “Nunca Más” de ATV indicó que cuando Karlha Gómez “va a la Fiscalía de Pisco para denunciarlo” dicha entidad “la ignora”.

No obstante, en una conversación telefónica revelada por ‘Nunca Más’, se le escucha a John Galliquio amenazando de muerte a la madre de sus hijas.

“Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes”, señala.

SEGUIR LEYENDO