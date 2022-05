Pedro Castillo: “Hoy se ha desatado una persecución política irracional a mi persona”

Pedro Castillo denuncia ser víctima de persecución política.|Foto: Andina

El presidente del Perú, Pedro Castillo, durante la clausura del XIV Consejo de Ministros Descentralizado en Iquitos, afirmó que, desde distintos sectores, existe una persecución política en su contra y que buscan entorpecer sus labores.

“Debo decirles con indignación que hoy se ha desatado una persecución política a mi persona y a otros ministerios, ¿y el resto de presidentes? ¿Los demás ministros? ¿Fueron sanos? ¿Los problemas del Perú recién nacen en este gobierno?”, indicó el mandatario.

El mandatario resaltó también que los problemas del país vienen desde hace más de dos décadas, y no desde hace nueve meses, fecha en la que asumió el cargo de la presidencia de la República. Asimismo, el funcionario negó rotundamente haber hurtado dinero de la Nación. “Me ratifico en decirles que no me he robado ni un centavo del país”, agregó.

El Jefe de Estado también se refirió a las investigaciones que realiza la Fiscalía en su contra, resaltando las diligencias que hoy realiza la Primera Fiscalía Anticorrupción Corporativa, liderada por la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino, en Palacio de Gobierno por presuntas contrataciones irregulares.

“He tenido que responder en este momento al personal que está en Palacio de Gobierno, donde ha estado la Fiscalía, entorpeciendo la labor y muchas veces denigrando y causando muchas cosas, hasta a mi propia familia”, añadió.

Castillo Terrones, en su discurso, también hizo alusión a la inmunidad parlamentaria, indicando que, próximamente, van a presentar un proyecto de ley que eliminaría este beneficio para todos los altos funcionarios del Estado. “Vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación?, sometámonos todos: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado, para transparentar el país”, indicó el mandatario.

El gobernante fue enfático al anunciar que será vigilante de los ministros, y pidió a los alcaldes que actúen de lado de la población, donde busquen convocar a las personas que los han elegido y realicen sus obras con transparencia. Además, recordó a la población que “el pilar fundamental de este Consejo Descentralizado es escuchar a los hermanos, escuchar a los alcaldes, y que las organizaciones no se queden fuera. Además, hizo un llamado a que los dejen trabajar.

“Les pido y repito lo que dice nuestro Premier, déjennos trabajar. Muchas veces se ensañan con uno porque no habla como los que han sido adiestrados con anticipación. También, porque no están a gusto con nosotros porque tenemos un Gabinete que, de una u otra forma, hace el esfuerzo para estar a la altura”, culminó Castillo Terrones.

¿POR QUÉ INGRESÓ LA FISCALÍA A PALACIO DE GOBIERNO?

Hoy, la Fiscalía Anticorrupción ingresó a Palacio de Gobierno en búsqueda de información sobre la presunta contratación irregular de personal. Pese a esperar un largo rato, miembros del Ministerio Público ingresó a las instalaciones en compañía de miembros de la Policía Anticorrupción (Dircocor).

La fiscal a cargo, Rosario Quico, investiga las contrataciones de personal en la casa de Pizarro durante el gobierno del presidente Castillo.

Los investigados, Franco Pomalaya (exasesor de prensa) y José Cristóbal Quispe (de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial), Andrés Calle Mezares, Analí Carrión Díaz y Gian Baca Gonzáles, son acusasados por presunta negociación incompatible. La Fiscalía pretende encontrar si habrían sido contratados sin contar los requisitos necesarios para ocupar los cargos designados.

Castillo viene siendo investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín, a través de un presunta red mafiosa instalada en el ministerio de Transportes y Comunicaciones.

