Congresista de Perú Libre sobre Pedro Castillo: “No ponemos la manos al por nadie”

Congresista de Perú libre comenta la investigación contra Pedro Castillo.

El fuerte vínculo que alguna vez existió entre el presidente Pedro Castillo y Perú Libre parece estar desapareciendo. Así lo dejó entrever la congresista María Agüero, integrante de la bancada que meses atrás se mostraba como poderoso aliado de quien hoy ostenta el cargo de jefe de Estado. La parlamentaria brindó declaraciones sobre la investigación preliminar que enfrenta Castillo por el caso Puente Tarata III.

“Si bien es cierto el trabajo es colectivo las responsabilidades son individuales”, señaló Agüero luego de conocerse que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, iniciara una investigación contra Castillo. “No es sacar cara por un presidente, yo soy militante de un partido política nacional, Perú Libre; tenemos un ideario y es con base a esto que nosotros actuamos”, recalca la representante de Arequipa.

Una férrea defensa del hombre a quien ayudaron en su camino rumbo a la presidencia, no parece estar en los planes de la agrupación de izquierda. Sobre su actuación como partido, Agüero recalcó que no es “en base a personas, no ponemos las manos al fuego por nada ni por nadie, sino por los ideales”.

Asimismo, sobre la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, quien habría cometido una infracción constitucional dijo que “tendrá que ser sancionada por ello”. Cabe recordar que los titulares de carteras no están permitidos de gestionar ningún proceso en el sector privado o de alguna otra entidad, con o sin fines de lucro.

“Nosotros en la bancada somos bastante objetivos y emitimos nuestras opiniones cuando ya se den los resultados. No queremos especulaciones porque, si hay algo que la población nos reclama cuando vamos a las regiones, es ‘basta de especulaciones’”, añadió Agüero.

¿QUIÉN ES MARÍA AGÜERO?

La parlamentaria de Perú Libre por Arequipa fue protagonista de varios titulares luego de mostrarse disconforme con el sueldo de S/ 15,000 soles que reciben los congresistas. “Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿Cuánto recibimos? 10 mil, ¿Cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, expresó a finales de marzo de este año.

Como se recuerda, la primera vez que la congresista Agüero aseguró que su sueldo no le alcanzaba, fue durante una entrevista con la radio Yaraví de Arequipa, en setiembre del 2021. En aquel entonces, hizo referencia al proyecto de ley que buscaba la reducción de sueldos de funcionarios públicos.

“Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, manifestó.

Ante los cuestionamientos que recibió en aquella ocasión, la legisladora decidió retractarse y lamentó sus palabras. Sin embargo, expresó que no le entendieron el mensaje que quiso dar sobre la remuneración que percibe mensualmente por su cargo.

Cabe recordar que los congresistas perciben 16 sueldos de S/ 15, 600 al año aparte de los gastos de instalación, gastos de semana de representación y bonos de fiestas patrias y fin de año.

