Rebeca Escribens sí cree que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba estaban separados tras difusión de chats

Rebeca Escribens no ha dudado en expresar su molestia por el enfrentamiento mediático que vienen protagonizando Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Sin embargo, en esta ocasión no dudó en señalar que sí cree en la prueba de la modelo, quien asegura que estaba separada del futbolista antes del ampay con Anthony Aranda.

Como se recuerda, mientras la actriz mantiene esta versión, Rodrigo Cuba señala que no fue así, resaltando que ellos seguían siendo pareja. Sin embargo, resaltó que notó un distanciamiento por parte de Melissa Paredes, pero no una separación, que jamás se conversó sobre este tema.

Sin embargo, unos chats que recientemente difundió la modelo a través de Instarándula harían suponer que la pareja sí estaba separada. Para Rebeca Escribes, esta sería una prueba que demostraría el alejamiento de la pareja antes del ampay.

“En este caso, veo que cada quien está luchando por defender su verdad, es así de simple, aparentemente por aquí hemos llegado a la conclusión que pudieron haber estado separados en esa época, más allá, lo de su infidelidad es otro tema. Esta es una prueba, claramente”, indicó.

No obstante, señaló que es innecesario conocer más del tema por el bienestar de la hija de ambos.

Rebeca Escribens cree en pruebas de Melissa Paredes. La conductora de TV concluyó que la pareja sí estaba separada antes del ampay. (Video: América TV)

Cabe indicar que Rebeca Escribens no es la única que se ha mostrado a favor de las pruebas de Melissa Paredes, también lo ha hecho Janet Barboza, quien también indicó que habrían otros chats que esclarecerían más el tema.

La conductora de América Hoy indicó que ella ha visto unas conversaciones de WhatsApp entre Rodrigo Cuba y una tercera persona, que probarían que sí estaba separado de Melissa Paredes antes del ampay. Sin embargo, este individuo no ha autorizado difundir esta prueba.

“No tengo la autorización para decir nada más”, señaló la conductora, quien resaltó que no se trata de una charla entre la pareja, sino de Rodrigo Cuba con una tercera persona.

“Desgraciadamente el chat, yo sí lo he leído, saben que no miento, pero el chat no es de Rodrigo y Melissa, es de Rodrigo y otra persona, y esta tercera persona no autoriza a Melissa Paredes para publicar”, indicó Janet Barboza dejando atónitos a sus compañeros.

Asimismo, resaltó que esta conversación sí probaría que el matrimonio ya estaba separado antes del ampay, resaltó.

Janet Barboza revela que ha visto chats de Rodrigo Cuba con una tercera persona confirmando separación. La conductora señaló que este individuo no ha autorizado que se hable más del tema. (Video: América Hoy)

