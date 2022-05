Louis Tomlinson en Lima: mira los divertidos memes de su llegada a Perú

Memes sobre Louis Tomlinson en Lima. (Foto: Captura)

Louis Tomlinson ex integrante de One Direction ya se encuentra en Lima desde la noche del 30 de mayo. Las “Louies”, nombre del fandom de Tomlinson, siguieron cada paso que el cantante dio desde su arribo a Perú. Por supuesto, los memes no faltaron desde su llegada.

El concierto que ofrecerá el artista británico será el próximo miércoles 1 de junio en Arena Perú de Jockey Plaza, espacio que cuenta con una capacidad de 2.800 personas.

MEMES DE LOUIS TOMLINSON EN LIMA

Tal como lo mencionamos, los memes no faltaron y es que el concierto del ex compañero de Harry Styles es uno de los más esperados por el público, quienes lo han seguido desde el aeropuerto, luego de haber culminado su última presentación en Brasil.

Cuando realizó su arribo a Perú, las “Louies” peruanas estuvieron averiguando dónde se hospedaría el famoso cantante y dieron con ello.

Sin esperar más tiempo, corrieron a las afueras de un conocido hotel ubicado en el malecón de Miraflores y pernoctaron toda la noche cantando canciones como “Motor y motivo” del Grupo 5. En redes sociales, la expectativa se mostraba, y el detonante fue sin duda el tweet que dedicó Tomlinson a Perú y los fans de este país.

“Qué increíble bienvenida a Perú. Ustedes me vuelan la mente”, escribió el ídolo juvenil en Twitter, creando una mayor emoción en el fandom peruano.

La publicación la realizó a las 6:52 p.m. del 30 de mayo y hasta el momento ya cuenta con más 200,000 me gusta, alrededor de 54,000 compartidos y más de 27,500 comentarios. Todo lo mencionado, entre otras cosas más, dieron lugar a la creación de memes. ¿Los motivos? Los verás en las imágenes.

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL CONCIERTO

Por su lado, la productora Move Concerts Perú dio a conocer las horas de ingreso, accesos y detalles para el show mediante sus redes sociales. Entre los datos que anunciaron se puede leer que el 1 de junio las puertas se abrirán desde las 6PM, el acceso peatonal será por la Av. Olguín N°200, el protocolo COVID deberá ser acatado por los asistentes, entre otras recomendaciones. Este será el horario del concierto de Louis Tomlinson.

- 06:00 pm - Abren las puertas

- 08:00 pm - Sun Room (banda telonera)

- 09:00 pm - Louis Tomlinson

- Acceso Peatonal: Av. Olguin

Ex integrante de uno de los mayores fenómenos de la historia de la música, One Direction y llega como parte de una extensa gira mundial que recorrió Reino Unido, España, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Japón, Argentina, Brasil, Estados Unidos y ahora Perú.

Louis Tomlinson llega a Perú gracias a MOVE Concerts Perú, productora de conciertos como Ed Sheeran, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jonas Brothers, entre otras estrellas juveniles. Todo listo para revivir la magia de los conciertos de las grandes estrellas internacionales en el país.

DATO: La última vez que Louis pisó suelo peruano fue el 27 de abril del 2014. Hasta el momento han pasado alrededor de 8 años para que el cantante retorne al país. Luego de su presentación en Perú, el cantante se preparará para su show en Colombia, el cual se realizará el 3 de junio.

