Los mejores memes de Louis Tomlinson en el simulacro que divirtieron a los fans

Estos son los mejores memes de Louis Tomlinson en Lima. Crédito: Twitter.

Perú tiene a los mejores fans... y creadores de memes. Las red social Twitter se ha convertido en la plataforma favorita de los peruanos, siendo un espacio libre donde se pueden expresar de diversas maneras. Una de las más comunes es por medio de imágenes graciosas, videos y animaciones que se vuelven tendencia rápidamente.

En la mañana del 31 de mayo se realizó un nuevo simulacro nacional 2022, que involucró a todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Este evento coincidió con la llegada de Louis Tomlinson a Lima para ofrecer su concierto como parte de su world tour que inició en el mes de marzo.

El solista, y exintegrante de One Direction, sirvió de inspiración para que los usuarios de Twitter creen divertidos memes que fueron compartidos por la comunidad. A continuación, te compartimos las imágenes más graciosas.

MEMES DE LOUIS TOMLINSON

Un usuario compartió un meme de Louis Tomlinson junto a una imagen de Laura Bozzo, actualmente, una de las participantes del reality “La casa de los famosos”.

Estos son los mejores memes de Louis Tomlinson en Lima. Crédito: Twitter.

En otra imagen publicada en la red social Twitter se indica lo siguiente: “Louis Tomlinson con su agua de azahar durante el simulacro nacional 2022″.

Estos son los mejores memes de Louis Tomlinson en Lima. Crédito: Twitter.

Una fan del cantante usó un meme de Drake & Josh para describir la reacción que habría tenido: “Louis Tomlinson al escuchar la alarma en todos los celulares”.

Estos son los mejores memes de Louis Tomlinson en Lima. Crédito: Twitter.

Otros miembros de la comunidad en Twitter se hicieron presentes para dedicarle unos mensajes al exintegrante de 1D para que entendiera porqué se escucharon unas fuertes alarmas por el simulacro de sismos 2022. Entre los mensajes se encontraron tuits donde le pedían que no se asuste.

Estos son los mejores memes de Louis Tomlinson en Lima. Crédito: Twitter.

Algunos compartieron su curiosidad por saber cómo reaccionó el artista británico ante las movilizaciones de los ciudadanos en Miraflores, distrito donde se encuentra hospedado antes de su gran concierto programado para el 1 de junio.

Estos son los mejores memes de Louis Tomlinson en Lima. Crédito: Twitter.

Fans peruanos también aprovecharon esta oportunidad para compartir mensajes que invitaban a los ciudadanos a participar del simulacro, así como a tomar todas las medidas de seguridad en este tipo de actividades de importancia nacional.

A pedido de los fans, la empresa Move Concerts cambió el local del concierto de Louis Tomlinson en Lima. (VIDEO: Teleticket)

LOUIS TOMLINSON EN LIMA

El cantante británico se encuentra en Perú para brindar su único concierto este 1 de junio en el Arena Perú Explanada. El show logró un sold out en las entradas, por lo que más de 14 mil personas podrán disfrutar del espectáculo en vivo, el cual ha sido dividido de la siguiente manera:

- 6:00 p.m. apertura de las puertas.

- 8:00 p.m. Sun Room

- 9:00 p.m. Louis Tomlinson.

Su regreso al Perú se lleva acabo después de 8 años, ya que su primera aparición en suelo peruano fue en el 2014, cuando aterrizó junto a los integrantes de One Direction.

Tras la disolución del grupo, él inició su carrera como solista -al igual que los otros miembros de 1D- manteniendo su presencia en la industria musical. También ha dado a conocer su faceta como jurado de concursos de talentos e invitado a programas prestigiosos que reconocen su nueva etapa en solitario.

Grosby Group

LAS CANCIONES MÁS ESCUCHADAS DE LOUIS TOMLINSON

Conoce el top 10 de las canciones más escuchadas en Spotify:

1. Back to you.

2. Always you.

3. Miss you.

4. Defenceless.

5. Only the brave.

6. Habit.

7. Two of us.

8. Don’t let it break your heart.

9. Just hold on.

10. Too young.

Seguir leyendo