Gianluca Lapaluda lamentó que Paolo Guerrero no pueda acompañar a Perú en el repechaje

El delantero del Benevento ya tiene siete goles con la selección peruana. Foto: FPF.

Gianluca Lapadula completó su primera práctica con la selección peruana este martes 31 de mayo y se tomó unos minutos para contestar las preguntas de los periodistas que estuvieron presente en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, Barcelona, donde la ‘blanquirroja’ realiza sus prácticas de cara al amistoso ante Nueva Zelanda el próximo domingo 5 de junio. Allí respondió que lamenta que Paolo Guerrero no pueda estar con el equipo y también se refirió a la delantero del Al-Hilal.

“Cada vez que vengo a la Selección Peruana, me pongo muy contento. Hay que pasar rápido la página de Benevento y pensar solo en Perú. Me hubiera encantado que Paolo también pudiera estar”, comentó el ‘Bambino’, quien al parecer presentó una moelstia en el tobillo y se le vio con hielo al finalizar los trabajos. No parece nada de gravedad.

El ítalo-peruano y el ‘Depredador’ solo jugaron juntos una sola vez y fue en la derrota 3-0 ante Colombia, en el marco de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. En ese cotejo, el exInternacional de Brasil jugó los 90 minutos, mientras que el delantero del Benevento ingresó a los 65 minutos.

Paolo Guerrero estuvo entrenando en la Videna hasta el sábado de la semana pasada, cuando 11 de los convocados culminaron sus entrenamientos y partieron a Barcelona. Al parecer el ‘Tigre’ consideró en algún momento llevarlo para los compromisos, pero finalmente se terminó quedando en Lima a la espera de finiquitar el contrato con un nuevo club, aparentemente Alianza Lima.

Por otro lado, también habló de la presencia de la ‘Culebra’ para el vital compromiso por la repesca mundialista. “Es importante para André Carrillo y para la Selección Peruana el que haya disputado minutos. Vi que jugó y estoy muy contento por él y por la selección”, comentó ‘Lapagol’. El exfutbolista de Alianza Lima se terminó recuperando a tiempo de su lesión y hasta sumó minutos en la última fecha de la Liga Profesional Saudí.

El delantero ya había sumado minutos la semana pasada. Foto: FPF.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE PERÚ

La selección peruana primero jugará un amistoso ante Nueva Zelanda el domingo 5 de junio en el estadio RCDE desde las 10:30 p.m. (hora peruana). Luego, Perú enfrentará a Emiratos Árabes Unidos o Australia el lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. en el estadio Ahmad Bin Ali.

CÓMO LLEGA LAPADULA

Con su último anotación en el partido de ida de las semifinales de los playoffs de ascenso a la Serie A, el ‘Bambino’ llegó a 13 tantos en la temporada y cuatro asistencias, siendo el jugador más influyente de cara al gol de su equipo. Según medios italianos, su gran campaña han invitado a que tres equipos de la máxima categoría italiana se interesen por él, aunque todo esto se definirá cuando se finalice su participación. En total sumó 25 partidos en la última campaña con 1616 minutos en el terreno de juego.

El delantero peruano puso el 1-0 ante Pisa en el ascenso de Serie B de Italia. (Video: nativa).

SEGUIR LEYENDO: