Edison Flores y la responsabilidad que tienen todos en el repechaje: “La experiencia no es imprescindible”

El volante mejoró en el último mes y sumó minutos y goles con el DC United. VIDEO: Movistar Deportes.

El repechaje a Qatar 2022 es el único objetivo que tienen todos los jugadores de la selección peruana. El partido de eliminación directa se jugará el próximo 13 de junio ante Emiratos Árabes Unidos o Australia y Edison Flores, volante de la ‘blanquirroja’, afirmó que todos serán responsables en este compromiso y que la experiencia queda “no es imprescindible”.

El ‘Orejas’ mencionó algunos ejemplos para dar su argumento. “La experiencia es muy importante para lo que viene, pero no es imprescindible. Hay jugadores que están y otros que no por muchos motivos, pero los que están tienen que estar muy confiados de que puede tener la oportunidad de jugar, de estar presentes o no. En estos momentos la experiencia, por ejemplo con Alex Valera, Santiago Ormeño o Jairo Concha, que es su primera Eliminatoria, para ellos también recae esta responsabilidad y a todos por igual . Necesitamos gente muy concentrada como la que está ahora”, expresó el exjugador del Monarcas Morelia.

Por otro lado, resaltó que el equipo está enfocado y quieren llegar de la mejor forma al vital cotejo. “El grupo se ha mantenido fuerte, nosotros queremos llegar bien al 13 de junio, llegar finos para el objetivo final”, expresó el futbolista del DC United.

Edison Flores ha vuelto a tener protagonismo esta temporada en su club y lleva 13 partidos, sumando 926 minutos en el terreno de juego. Además, ya anotó su primer gol y fue en el empate 2-2 ante Toronto FC, en el marco de la jornada 17 de la primera división de Estados Unidos.

“Este mes ha sido bueno para mí. He tenido minutos importantes. He trabajado a consciencia y me he preparado para lo que viene para la selección. Este partido va a ser vital para nosotros”, comentó el exUniversitario en la conferencia de prensa que brindó desde Barcelona, donde ya entrena el grupo completo de 28 jugadores al mando de Ricardo Gareca.

El ‘Orejas’ apareció en las últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 y prácticamente consiguió cuatro cuatro puntos ante Colombia y Ecuador anotando para la victoria 1-0 sobre los ‘cafeteros’ en Barranquilla y el 1-1 ante la ‘Tricolor’ en Lima. Ante la lesión de André Carillo y las dudas que se tiene sobre su llegada en buenas condiciones, el exMonarcas Morelia se perfila como titular.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - March 24, 2022 Uruguay's Federico Valverde in action with Peru's Edison Flores Pool via REUTERS/Raul Martinez

PERÚ TRABAJÓ CON EQUIPO COMPLETO

Este martes 31 de mayo y por primera vez, la selección peruana pudo trabajar con los 28 convocados para el amisto y el repechaje a Qatar 2022. Ricardo Gareca pudo supervisar a todos, aunque algunos hicieron trabajos diferenciados porque vienen con molestias, esos son Luis Advíncula, Christian Ramos y Renato Tapia. Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva fueron los últimos en llegar.

Gianluca Lapadula se integró ayer al plantel y hoy inició entrenamientos con miras al cupo en Qatar 2022 (Foto: FPF)

FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE PERÚ

La selección peruana primero jugará un amistoso ante Nueva Zelanda el domingo 5 de junio en el estadio RCDE desde las 10:30 p.m. (hora peruana). Luego, Perú enfrentará a Emiratos Árabes Unidos o Australia el lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. en el estadio Ahmad Bin Ali.

SEGUIR LEYENDO: