Ricardo Gareca a través de Oscar Ruggeri irrumpe en transmisión de Champions con un reclamo

Ricardo Gareca a través de Oscar Ruggeri irrumpe en transmisión de Champions League con un reclamo

El exjugador de la selección argentina, Oscar Ruggeri, transmitió una inquietud del técnico de Perú, Ricardo Gareca, en plena trasmisión post partido de la final de la Champions League 2022.

Ruggeri estaba acompañado en la mesa de conducción por el exfutbolista argentino y actual vicepresidente de Inter de Milán, Javier Zanetti, además, de los periodistas de la cadena ESPN Miguel Simón y Morena Beltrán.

Mientras analizaban el título de Champions League obtenido por el Real Madrid tras vencer 1-0 a Liverpool, el ‘Cabezón’ Ruggeri intervino con sus peculiares maneras y mencionó a título de Gareca que el estratega italiano Carlo Ancelotti merecía un reconocimiento por el logro obtenido.

“Estamos haciendo algo que para mí es un injusticia porque me manda (un mensaje) el ‘Flaco’ Gareca: ‘los estoy viendo y no nombran al director técnico del Real Madrid que está haciendo cosas increíbles’, porque si ganaba (la Champions) otro entrenador lo pondríamos primero al entrenador y hoy no lo nombramos nosotros”, mencionó Ruggeri a modo de interlocutor del estratega de la selección peruana, mientras Javier Zanetti y la periodista Morena Beltrán sonreían al escuchar las palabras del exjugador de Argentina.

“Contéstale al ‘Flaco’ Gareca que te está viendo”, le dijo Ruggeri al periodista de ESPN Miguel Simón en el cierre de su peculiar intervención en la transmisión post partido de la final de la Champions League.

El periodista atendió el requerimiento de Ruggeri y se dirigió al ‘Tigre’ por intermedio de la pantalla de la TV. “Le quiero decir al ‘Flaco’ Gareca que tiene razón. A partir que leí un libro de Ancelotti que se llama ‘El liderazgo tranquilo’ lo elevé en cuanto a su manejo”, replicó Simón en el programa ‘Equipo F’ de ESPN.

También el otrora ídolo del Inter de Milán abundó en el elogio del técnico Carlo Ancelotti. “No es casualidad, es la cuarta Champions que gana (como técnico) y como jugador también (otra más). Así como lo ven a Ancelotti, porque lo conozco por italiano que es, así es con los jugadores. Transmite esa tranquilidad y les saca a los jugadores lo mejor que tienen porque los jugadores confían mucho en él y se crea un clima de armonía. Los jugadores le creen”, agregó al análisis Zanetti.

“Viste la frase que tiró en la conferencia de prensa: ‘bueno, el Madrid está allí... pero estamos en la final’. Muy tranquilo”, concluyó Ruggeri.

