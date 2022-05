Huánuco: Mototaxista choca contra heladero y causa explosión de su triciclo durante concurso de trimóviles en Amarillis

Accidente en Amarillis, Huánuco.

Lo que iba a ser una tarde de diversión terminó en una gran fatalidad, luego que dos vehículos menores chocaran durante un concurso de trimóvil en el distrito de Amarillis en Huánuco. Como parte del aniversario de la localidad, la municipalidad organizó este encuentro sin presagiar que terminaría en una gran explosión.

El hecho ocurrió al promediar el mediodía del ultimo sábado, cuando se desarrollaba la competencia de carrera en la avenida Los Laureles en la urbanización Paucarbambilla. Un trimóvil de color rojo, sin placa, adaptado para este concurso salió volando luego de cruzar a toda velocidad un rompe muelle. El exceso de velocidad y la poca estabilidad del vehículo hicieron que pierda el control y choque contra la acera. Sin embargo, en ese momento pasaba un heladero por la vereda y fue alcanzado por la moto, causando una fuerte explosión y que ambos choferes se quemen gran parte del cuerpo tras el impacto.

Concurso fue realizado por la Municipalidad distrital de Amarilis

El público que presenciaba la competencia corrió en ayuda de ambos y llevarlos al hospital más cercano. En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se puede observar cómo es que las llamas de fuego envuelven a estas dos personas. De inmediato, los heridos identificados como Einsten Verde Tafur (heladero) y Osmar Malpartida Aguirre (chofer de trimóvil) fueron trasladados al nosocomio para atender sus quemaduras.

Algo que llamó la atención y que los vecinos han reclamado, es que esta competencia no contaba con las medidas de seguridad, ya que no existía un cordón de seguridad, no se contaba con una ambulancia y tampoco con la presencia de la compañía de bomberos.

La municipalidad organizó este evento como parte de los 40 años de fundación esta localidad de Huánuco. Ante este lamentable suceso, la entidad edil emitió un comunicado, asegurando que están atendiendo a los heridos.

“La Municipalidad distrital de Amarilis comunica la población en general que el concurso carrera de trimóviles se suspende ante el accidente suscitado durante la competencia. La Municipalidad distrital de Amarilis se viene ocupando en la atención médica y en su totalidad de dos personas que se afectaron en dicho accidente tanto el conductor del trimóvil y del heladero. La Municipalidad cubrirá los gastos médicos y atención de ambos afectados”, expresa el comunicado.

Comunicado de la municipalidad de Amarilis.

El diagnóstico de ambas personas es reservado y los médicos no han querido revelar la situación actual de los heridos. Los doctores del nosocomio Hermilio Valdizán, están haciendo todos sus esfuerzos por salvarles la vida a estas personas.

VIDEO RECOMENDADO

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un auto chocó contra las barandas de la obra construida por la Municipalidad de Lima.

SEGUIR LEYENDO