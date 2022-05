“Si me lo entregaba tranquilamente, yo no hacía nada”: sujetó apuñaló a víctima y lo culpó del hecho por no dejarse robar

Ciudadano venezolano no hace mea culpa al respecto de su conducta delictiva

Sin el mínimo remordimiento. Un ciudadano extranjero identificado como Edelber Antonio Gómez Barco (25) fue capturado por las autoridades. Los efectivos policiales fueron alertados por los gritos de unos pasajeros que iban por la avenida Evitamiento a la altura del kilometro 8 de la Panamericana Norte. El hecho ocurrió en una unidad del transporte público conocido como ‘El Chino’ donde el sujeto hacía unos momentos le había arrebatado su teléfono celular a Lucio Caroy Cusi de 63 años. Al oponer resistencia, el delincuente apuñaló a la víctima con una tijera puntiaguda .

Según refirió la víctima, Gómez Barco se acercó raudamente hacia él e intentó quitarle su teléfono, pero él se negó a entregarle e dispositivo y es en ese momento que el delincuente lo agrede con el objeto punzocortante.

“Yo estaba sentado en el bus cuando aparece este tipo y me empieza a atarantar, me quiso robar mi teléfono, pero yo no se lo permití, es por ello que saca una tijera y me da en el pecho y casi me da en la yugular, ¡pudo haberme matado!” expresó.

Lo más insólito de este hecho es que el delincuente al ser derivado a la Depincri del Rímac, lejos de aceptar su culpa por el crimen realizado, indicó que la culpa fue de su víctima por no dejarse robar.

“Si me lo entregaba tranquilamente yo no le iba a hacer nada. Es mejor que me lo hubiera entregado y él se iba sin herida sin nada”, refutó el delincuente.

Ante estas expresiones del victimario, el agraviado pidió a las autoridades que no dejen libre a este sujeto para que más personas no se vuelvan en potenciales víctimas que podrían ser agredidos por este ciudadano extranjero.

“Agradezco a las personas que me ayudaron cuando esta persona me atacó y a la policía, pero espero que no lo suelten porque puede herir a otras personas, no sabe lo que está haciendo”, lamentó.

Edelber será investigado por tentativa de robo y delito contra la vida, será dispuesto ante el Ministerio Público que continuará con las diligencias correspondientes. Caroy Cusi fue atendido por el personal policial y no resultó herido de gravedad.

HURTO ARGAVADO

Dimitri Senmache Artola, recién nombrado ministro del Interior, sostuvo además que se debe convertir el hurto simple en hurto agravado cuando se trata de aparatos tecnológicos, porque no se trata solo del valor económico del objeto sino de la información que contiene. Indicó que se debería también penalizar a quienes adquieren estos equipos de procedencia ilícita.

“Tu celular vale no solo por su marca, sino porque tiene información personal: tiene tus cuentas bancarias, tu correo electrónico, tus redes sociales, tiene información privada”, manifestó.

En otro momento, el ministro del Interior sostuvo que se debe retomar la erradicación de cultivos ilegales de coca en el Vraem. Destacó además la necesidad de fortalecer a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía para enfrentar a los remanentes terroristas en la zona.

“El Vraem tiene casi 30 años de estado de emergencia y tenemos un Estado con la capacidad de enfrentar las cosas”, expresó Senmache.

