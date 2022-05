Magaly Medina se burló de tour nacional de Michelle Soifer por cantar covers: “Ella se alucina ‘La Bichota’”

Michelle Soifer es duramente criticada por Magaly Medina, por tour nacional. Foto: Instagram

La presentadora de televisión Magaly Medina no tuvo piedad y criticó duramente el inicio del tour nacional de la cantante peruana Michelle Soifer que realizó en una discoteca de la provincia de Jaén (Cajamarca).

La conductora de espectáculos comentó que la participante de Esto es Guerra había anunciado por todo lo alto el inicio de su gira mundial ‘La Nena’ bajo una súper producción, pero no ha tenido los resultados que se esperaba ya que en su primera presentación tuvo muchos errores, fallas y poca acogida.

“‘La Nena’ Michelle Soifer ha anunciado con una gran promoción en sus redes sociales que va hacer un despliegue grande, yo digo, ¿cuál canción, si la gente la recuerda con ‘Bombón asesino’? ¿'La Nena’? ¿La gente se sabe la letra de ‘La Nena’?”, comentó la periodista.

SE CREE ‘LA BICHOTA’

Magaly Medina agregó que la también empresaria está muy lejos de ser una cantante de reggaetón como Karol G, Nati Natasha o Anitta, quienes tienen un gran repertorio de canciones y reconocimiento internacional.

¿Con cuántas canciones va hacer un tour?... Ella se alucina ‘La Bichota’, Karol G, Nati Natasha, Anitta ¡no!”, criticó la pelirroja.

Luego, presentó la nota periodística de la presentación de la chica reality en una discoteca en Jaén, donde no le fue muy bien porque acudieron muy pocas personas, tuvo problemas con el sonido y cantó playback de sus propias canciones.

Por un momento, Michelle Soifer se mostró incómoda, al acercarse a los muchachos de sonido de la discoteca, para reclamar por las fallas que no dejaban que continuara cantando con normalidad.

“Hemos tenido problemas pero esta noche nos vamos a divertir”, dijo artista al tratar de disculparse con sus fans presentes en Jaén.

CANTÓ COVERS DE KAROL G Y ANITTA

Además, la chalaca completó su show de cuarenta minutos con covers de las canciones de reguetoneros internacionales como Karol G y Anitta, y para entretener al público realizó juegos con los presentes como si se tratara de cualquier presentación y no de un concierto.

Con un diminuto vestuario naranja y negro, interpretó su canción ‘Bombón asesino’, tema que es el preferido del público y el cual fue el momento más entretenido de la noche.

Al terminar su presentación, Michelle Soifer anunció que seguirá haciendo sus presentaciones del tour ‘La Nena’ en la selva del Perú y el resto del país.

Al terminar la nota, Magaly Medina criticó que Michelle Soifer cantara en su presentación solo covers y detalló que el bailarín Yojhan Escamilo, con quien se le vinculaba sentimentalmente ya no estuviera presente en los conciertos de la ‘Michi’.

“¿Puro covers, no? Y no está el bailarín con la que veíamos siempre, lo expulsaron del grupo… seguramente el manager no le agradó que ella estuviera con él; ya no es parte de su equipo o, ¿son estrategias de marketing?”, se preguntó.

Finalmente, la periodista de ATV dijo que la chica reality pagaba a sus bailarinas con lo que gana en Esto es guerra porque no veía mucho público que asista a sus conciertos.

“¿O tiene un sponsor? Alguien que le pague los videoclips, aunque dice que tiene su disquera, pero para puro covers. Lo peor es que le siguen poniendo el ‘Bombón asesino’, la única canción conocida y ni siquiera es de ella, la única canción que la gente canta porque lo demás no se saben la letra ni de La Nena, ni El Nene y nada por el estilo”, dijo.

