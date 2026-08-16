Migraciones desarticula red que intentaba enviar a bolivianas a España con documentos falsos desde el aeropuerto Jorge Chávez

El operativo conjunto entre Migraciones, Aduanas y la Policía Nacional permitió detectar a dos ciudadanas bolivianas y un ciudadano peruano vinculados a una presunta organización dedicada a la falsificación de documentos.| Foto: Migraciones

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Autoridades de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú detectaron y frustraron el intento de salida del país de dos ciudadanas bolivianas y un peruano con documentos falsos.

Estas personas estarían vinculados a la presunta organización ‘Los Mensajeros del Jorge Chávez’ quienes buscaban llegar a Madrid utilizando documentos de viaje presuntamente adulterados.

La intervención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Las autoridades trasladaron a los tres intervenidos a la Comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde continúan las investigaciones por el presunto delito contra la fe pública.| Foto: Migraciones

¿Cómo operaba la presunta organización?

El caso quedó al descubierto cuando personal de Migraciones identificó a las dos ciudadanas bolivianas como pasajeras de riesgo. Ambas tenían boletos para volar a Buenos Aires, Argentina, pero no abordaron el vuelo.

Tras un monitoreo exhaustivo, declararon que habrían sido contactadas por un ciudadano peruano, quien les ofreció ayuda para llegar hasta España a cambio de aproximadamente US$ 7.000 por cada una. El plan incluía la entrega de un sobre con documentos de viaje en los servicios higiénicos del aeropuerto, antes de ingresar a las salas de embarque.

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Alrededor de las 00:36 horas, agentes de Migraciones y de Aduanas detectaron al ciudadano peruano cuando salía de los baños, lugar donde se concretaría la entrega. Durante la inspección de su equipaje, hallaron un sobre con documentos que corresponderían a las dos ciudadanas bolivianas. Las autoridades consideran que estos documentos, presuntamente adulterados, serían utilizados para facilitar la salida irregular de las pasajeras hacia Madrid.

Tras la intervención, los tres detenidos quedaron a disposición de la Policía Nacional del Perú por la presunta comisión del delito contra la fe pública, bajo la modalidad de falsificación de documentos. Fueron trasladados a la Comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para continuar con las diligencias de ley y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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Agentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones reforzaron los controles en el aeropuerto Jorge Chávez, donde frustraron el intento de salida de personas con documentos presuntamente adulterados.| Migraciones

El superintendente nacional de Migraciones,Luis Yunis Herrera, aseguró que las autoridades están reforzando el control migratorio con el objetivo de identificar y enfrentar a quienes intentan vulnerar las normas.

Delitos que podría incurrir en Aeropueto Jórge Chávez

Tráfico ilícito de drogas: Intentar transportar sustancias prohibidas, como cocaína, marihuana o pastillas ilegales, ya sea ocultas en el equipaje, pegadas al cuerpo o ingeridas, puede llevar a una detención inmediata. Las autoridades revisan equipajes y realizan controles físicos para detectar este delito.

Uso de documentos falsos: Presentar un pasaporte, visa, identificación o cualquier documento adulterado o que no corresponda a la persona, ante el control migratorio, constituye una infracción grave que las autoridades detectan con sistemas electrónicos y revisiones manuales.

Trata de personas: Trasladar menores de edad u otras víctimas fuera del país sin los permisos legales, o hacerlo para explotarlas laboral o sexualmente, es un delito severamente castigado. En los controles migratorios se revisa la documentación y la situación de los pasajeros para prevenir estos casos.

Contrabando: Transportar dinero en efectivo por encima del monto permitido sin declararlo, llevar oro, animales protegidos o productos prohibidos, constituye un delito aduanero. Las inspecciones buscan identificar objetos o mercancías ilegales.

Posesión de armas sin permiso: Intentar viajar con armas de fuego o municiones sin la documentación de autorización adecuada es considerado un delito. Los controles de seguridad aeroportuarios verifican estrictamente estos objetos.