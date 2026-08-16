Naldy Saldaña pensó en dejar la música a raíz de su denuncia contra César Sánchez: “Temía sentirme juzgada”

La cantante Naldy Saldaña canta en un concierto mientras en el panel lateral se observa una grabación de seguridad borrosa de un incidente de agresión, relacionada con su denuncia contra César Sánchez.

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La presentación de Naldy Saldaña en el programa televisivo El Reventonazo de la Chola marcó su regreso a los escenarios en medio de un proceso personal complejo. La cantante, reconocida por su paso como vocalista de La Bella Luz, compartió que tras denunciar al exdirector musical César Sánchez Chavesta por tocamientos indebidos, consideró abandonar su carrera musical.

“He tenido mucho miedo, mucha incertidumbre de todo lo que he tenido que pasar, de poder verme en tantos lugares, en tantos canales de televisión, tan vulnerada, para mí ha sido muy complicado. Por eso he tratado de guardarme muchas cosas, de hasta quizá dejar de cantar toda estas semanas, porque ha sido muy muy difícil”, expresó la artista al referirse al impacto personal y profesional provocado por la denuncia.

Durante la entrevista, el conductor Ernesto Pimentel, en el papel de La Chola Chabuca, preguntó si la situación podría haber significado el fin de su carrera. La respuesta de Saldaña fue categórica al admitir que la idea de retirarse de la música la acompañó durante las semanas posteriores a su denuncia.

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La exintegrante de ‘La Bella Luz’ reveló que vivió difíciles momento luego de hacer pública la acusación contra el exdirector de la orquesta | TikTok

“Quizá en algún momento sí, porque estaba con mucha rabia, quizás, con mucho temor de de lo que pueda pasar más adelante, de que quizás de sentirme juzgada”, afirmó en el programa.

La repercusión mediática y el escrutinio público profundizaron el malestar de Naldy Saldaña, quien señaló que la exposición en los medios multiplicó las dificultades emocionales. No obstante, la cantante decidió retomar su carrera profesional y presentó su nuevo tema como solista, titulado “Aprendí”, durante la misma emisión televisiva. Este regreso al escenario representó para ella un paso importante en el proceso de reconstrucción personal, al mismo tiempo que mantiene su demanda en busca de justicia.

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“Yo siempre he pedido justicia para la persona que me ha hecho daño y agradezco a las personas que me están apoyando”, declaró la artista, subrayando que su objetivo principal es que el exdirector musical enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Naldy Saldaña, la cantante, conversa en un programa de televisión sobre su trayectoria musical y los desafíos de su carrera.

Naldy Saldaña descarta volver a La Bella Luz tras denuncia a César Sánchez

Pese a recibir propuestas para reincorporarse a La Bella Luz, Naldy Saldaña descartó cualquier posibilidad de regresar a la agrupación. Según explicó, durante los momentos más complicados no sintió el respaldo necesario de la directiva ni del entorno de la orquesta.

“Yo como siempre menciono, voy a estar agradecida. En La Bella Luz yo aprendí, crecí, gané mucha experiencia artísticamente, pero no tomaría sus palabras porque no me sentí respaldada con lo que estaba pasando o quizá lo dijeron a su manera, pero no fue lo correcto”, sostuvo en televisión.

Óscar Junior, actual líder del grupo, fue quien realizó la invitación para su retorno; sin embargo, la cantante indicó que la falta de apoyo y la manera en que se manejó la situación de la denuncia condicionaron su decisión. Además, señaló que le hubiera gustado una intervención más firme de Óscar Custodio, propietario de la agrupación y padre de Óscar Junior, cuando se conocieron los hechos que involucraban al exdirector musical.

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La cantante aseguró que pese a que La Bella Luz decidió tomar cartas en el asunto, no está en sus planes volver a la orquesta, pero agradece la oportunidad | TikTok

La vocalista relató que en diversas ocasiones manifestó su malestar a los directivos de La Bella Luz y fue vista en situaciones de vulnerabilidad sin recibir el acompañamiento esperado. “A mí muchas veces me vieron llorando y les dije que no estaba bien. La última vez que hablé con ellos fue la vez en que envié a Don Óscar mi documento de renuncia. Me dijo que estaban pasando por un mal momento porque dos personas se habían retirado, pero ellos se fueron buscando su tranquilidad”, describió sobre el contexto de su salida.

Mientras desarrolla su carrera como solista, Naldy Saldaña mantiene el reclamo de justicia y la exigencia de sanción para César Sánchez Chavesta. El proceso judicial avanza y la cantante continúa recibiendo muestras de apoyo de parte de colegas y seguidores, quiene

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