El Perú ya afronta la presencia simultánea de El Niño costero y El Niño global: esto explica el Senamhi

Perú enfrenta la presencia simultánea de El Niño Costero y El Niño Global, un escenario climático que Senamhi considera inédito. (Andina)

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El Perú enfrenta un escenario climático complejo para los próximos meses, con la presencia simultánea de El Niño Costero y El Niño Global, dos fenómenos que, según la especialista en climatología de Senamhi, Lourdes Menis, afectarán de forma significativa las condiciones meteorológicas.

La experta advierte que la magnitud de El Niño Costero será entre fuerte y extraordinaria hasta el verano de 2027, superando el 50% de probabilidad de alcanzar niveles extraordinarios desde agosto hasta diciembre de 2026.

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitió el 14 de agosto de 2026 el comunicado oficial N° 14-2026, confirmando el estado de “Alerta de El Niño Costero”.

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En la región Niño 1+2, ubicada frente a la costa peruana, se espera la continuidad de este fenómeno con una magnitud que oscilará entre fuerte y extraordinaria hasta el verano del próximo año. Las probabilidades mensuales de una condición cálida extraordinaria superan el 50% entre agosto y diciembre, con valores de 52%, 57%, 55%, 54% y 52% respectivamente.

Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Por otro lado, el El Niño Global (región Niño 3.4, Pacífico ecuatorial central) muestra mayor probabilidad de alcanzar magnitud fuerte durante agosto y septiembre. Lourdes Menis señala que “el incremento de las probabilidades hacia los últimos meses del año llevará a la categoría muy fuerte, con los valores más altos de probabilidad en noviembre (65%) y diciembre (63%)”.

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Impacto en las temperaturas y lluvias

La persistencia de estos dos fenómenos en paralelo generará temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, según el mismo comunicado de Enfen. Lourdes Menis explica que la coincidencia de ambos eventos durante los últimos meses del año y el inicio del verano 2027 coincide con la etapa más activa de la temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional.

La especialista advierte que, si las lluvias ocurren sobre suelos previamente saturados, “podrían incrementarse los riesgos de huaicos, desbordes de ríos y movimientos en masa, así como daños agrícolas”. Por este motivo, Menis subraya la importancia de fortalecer desde ahora las medidas de prevención y preparación.

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Fenómeno El Niño será referenciado en el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026.

Los gráficos de probabilidades mensuales publicados por Enfen muestran que, tanto en la región Niño 1+2 como en la región Niño 3.4, la magnitud cálida fuerte y extraordinaria predomina hasta el primer trimestre de 2027.

En la región Niño 3.4, la probabilidad de condiciones cálidas muy fuertes alcanza el 65% en noviembre y el 63% en diciembre de 2026, mientras que en la región Niño 1+2, la probabilidad de un evento extraordinario supera el 50% en el mismo periodo.

Recursos hídricos y pesqueros

El Enfen prevé que los caudales de los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico se mantendrán en valores normales. No obstante, la organización advierte que, “en relación a los recursos pesqueros, se prevé que el stock norte-centro de la anchoveta se mantenga replegado frente a la costa central, dentro de las 10 millas náuticas y a profundidades mayores a su promedio habitual”.

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Frente a la costa central, persistirá la presencia de especies como sierra, samasa, pejerrey, bonito, pargo, barrilete y atún de aleta amarilla. Además, se esperan litorales de pesca de norte a sur, como el machete, con una distribución normal al sur.

Un mapa de anomalías térmicas muestra las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana, asociadas al Fenómeno El Niño. (Senamhi)

Llamado a la acción

Lourdes Menis insiste en que la prevención debe empezar a los últimos meses del año o el verano 2027, dado que la simultaneidad de ambos fenómenos y la persistencia de condiciones cálidas en el océano pueden favorecer la ocurrencia de temperaturas altas, tanto diurnas como nocturnas, en la costa peruana. La experta afirma: “Prepararnos desde ahora permitirá reducir los posibles impactos de un escenario climático que merece especial atención”.

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Las autoridades del Senamhi y el Enfen recomiendan a los tomadores de decisiones basar sus acciones en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales más recientes, además de mantener la vigilancia climática en los próximos meses, para reducir los riesgos derivados de este fenómeno climático inusual.