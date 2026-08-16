Perú
Agregar Infobae enGoogle

El Perú ya afronta la presencia simultánea de El Niño costero y El Niño global: esto explica el Senamhi

La especialista del Senamhi, Lourdes Menis, alertó que la combinación de ambos eventos alterará el tiempo en los próximos meses y elevará el riesgo de impactos durante la temporada de lluvias 2026-2027

El fenómeno de El Niño Global ya está en curso en Perú y se espera un escenario más crítico en los próximos meses
Perú enfrenta la presencia simultánea de El Niño Costero y El Niño Global, un escenario climático que Senamhi considera inédito. (Andina)
Guardar

El Perú enfrenta un escenario climático complejo para los próximos meses, con la presencia simultánea de El Niño Costero y El Niño Global, dos fenómenos que, según la especialista en climatología de Senamhi, Lourdes Menis, afectarán de forma significativa las condiciones meteorológicas.

La experta advierte que la magnitud de El Niño Costero será entre fuerte y extraordinaria hasta el verano de 2027, superando el 50% de probabilidad de alcanzar niveles extraordinarios desde agosto hasta diciembre de 2026.

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitió el 14 de agosto de 2026 el comunicado oficial N° 14-2026, confirmando el estado de “Alerta de El Niño Costero”.

PUBLICIDAD

En la región Niño 1+2, ubicada frente a la costa peruana, se espera la continuidad de este fenómeno con una magnitud que oscilará entre fuerte y extraordinaria hasta el verano del próximo año. Las probabilidades mensuales de una condición cálida extraordinaria superan el 50% entre agosto y diciembre, con valores de 52%, 57%, 55%, 54% y 52% respectivamente.

Hombre con sombrero y camisa a cuadros camina en calle inundada. Mujer en vestido rojo en puerta de casa. Viviendas a ambos lados de la calle
Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Por otro lado, el El Niño Global (región Niño 3.4, Pacífico ecuatorial central) muestra mayor probabilidad de alcanzar magnitud fuerte durante agosto y septiembre. Lourdes Menis señala que “el incremento de las probabilidades hacia los últimos meses del año llevará a la categoría muy fuerte, con los valores más altos de probabilidad en noviembre (65%) y diciembre (63%)”.

PUBLICIDAD

Impacto en las temperaturas y lluvias

La persistencia de estos dos fenómenos en paralelo generará temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, según el mismo comunicado de Enfen. Lourdes Menis explica que la coincidencia de ambos eventos durante los últimos meses del año y el inicio del verano 2027 coincide con la etapa más activa de la temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional.

La especialista advierte que, si las lluvias ocurren sobre suelos previamente saturados, “podrían incrementarse los riesgos de huaicos, desbordes de ríos y movimientos en masa, así como daños agrícolas”. Por este motivo, Menis subraya la importancia de fortalecer desde ahora las medidas de prevención y preparación.

Fenómeno El Niño será referenciado en el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026.
Fenómeno El Niño será referenciado en el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026.

Los gráficos de probabilidades mensuales publicados por Enfen muestran que, tanto en la región Niño 1+2 como en la región Niño 3.4, la magnitud cálida fuerte y extraordinaria predomina hasta el primer trimestre de 2027.

En la región Niño 3.4, la probabilidad de condiciones cálidas muy fuertes alcanza el 65% en noviembre y el 63% en diciembre de 2026, mientras que en la región Niño 1+2, la probabilidad de un evento extraordinario supera el 50% en el mismo periodo.

Recursos hídricos y pesqueros

El Enfen prevé que los caudales de los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico se mantendrán en valores normales. No obstante, la organización advierte que, “en relación a los recursos pesqueros, se prevé que el stock norte-centro de la anchoveta se mantenga replegado frente a la costa central, dentro de las 10 millas náuticas y a profundidades mayores a su promedio habitual”.

Frente a la costa central, persistirá la presencia de especies como sierra, samasa, pejerrey, bonito, pargo, barrilete y atún de aleta amarilla. Además, se esperan litorales de pesca de norte a sur, como el machete, con una distribución normal al sur.

Mapa del océano Pacífico con contornos de temperatura en rojo y amarillo. Costa de Sudamérica y Galápagos visibles. Coordenadas: 2° N, 6° S, 14° S. Etiqueta: MND 1+2
Un mapa de anomalías térmicas muestra las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana, asociadas al Fenómeno El Niño. (Senamhi)

Llamado a la acción

Lourdes Menis insiste en que la prevención debe empezar a los últimos meses del año o el verano 2027, dado que la simultaneidad de ambos fenómenos y la persistencia de condiciones cálidas en el océano pueden favorecer la ocurrencia de temperaturas altas, tanto diurnas como nocturnas, en la costa peruana. La experta afirma: “Prepararnos desde ahora permitirá reducir los posibles impactos de un escenario climático que merece especial atención”.

Las autoridades del Senamhi y el Enfen recomiendan a los tomadores de decisiones basar sus acciones en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales más recientes, además de mantener la vigilancia climática en los próximos meses, para reducir los riesgos derivados de este fenómeno climático inusual.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoEl Niño CosteroSenamhiEl Niño globalEnfenperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 100 municipios no ejecutaron su presupuesto para afrontar El Niño, según la Contraloría

Según el órgano de control, municipalidades fallan en la ejecución de su presupuesto porque afirman que ‘todavía no está la emergencia’

Más de 100 municipios no ejecutaron su presupuesto para afrontar El Niño, según la Contraloría

Migraciones desarticula red que intentaba enviar a bolivianas a España con documentos falsos desde el aeropuerto Jorge Chávez

Un operativo conjunto de Migraciones, Aduanas y la Policía Nacional permitió detener a tres personas cuando intentaban llegar a Madrid

Migraciones desarticula red que intentaba enviar a bolivianas a España con documentos falsos desde el aeropuerto Jorge Chávez

Día del Niño sin arsénico ni plomo: ¿Cómo evitar comprar juguetes con sustancias tóxicas?

El etiquetado en castellano de los juguetes debe incluir datos del fabricante o importador, características, recomendaciones y advertencias de uso, precisó Indecopi

Día del Niño sin arsénico ni plomo: ¿Cómo evitar comprar juguetes con sustancias tóxicas?

Estos son los artistas más reproducidos hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Perú

La agrupación BTS ostenta el liderazgo como principal exponente del K-pop, estableciendo récords mundiales y transformando el modo en que los seguidores impactan en la industria musical

Estos son los artistas más reproducidos hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Perú

Qué es lo último que se sabe de la nueva fecha del examen de admisión de San Marcos 2027-I

Las publicaciones en Facebook y otras redes difundieron fechas tentativas para octubre, lo que activó consultas de postulantes y padres, pero Infobae verificó que la casa de estudios no emitió un comunicado formal

Qué es lo último que se sabe de la nueva fecha del examen de admisión de San Marcos 2027-I
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Defensa niega aportes de la minera Poderosa a su campaña presidencial: “No he recibido un centavo”

Ministro de Defensa niega aportes de la minera Poderosa a su campaña presidencial: “No he recibido un centavo”

PCM aprueba la creación del distrito fronterizo de Tuyankuwas en Amazonas: Proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados

Ministro de Defensa asegura que las FF.AA no tendrán un “papel decorativo” durante el estado de emergencia

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña pensó en dejar la música a raíz de su denuncia contra César Sánchez: “Temía sentirme juzgada”

Naldy Saldaña pensó en dejar la música a raíz de su denuncia contra César Sánchez: “Temía sentirme juzgada”

Mr. Peet habla de la posibilidad de volver a ser la voz de Combate en su nueva temporada

Ethel Pozo fue retirada de Teletón por decisión de América TV: “Mi presencia incomodaría a los conductores de América Hoy”

Corazón Serrano sorprende a fan norteamericana durante su concierto en Atlanta

Mario Hart confiesa el duro momento que vive con su hija por su separación de Korina Rivadeneira: “Te vas a ir”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Sport Huancayo 4-1: goles y resumen del amplio triunfo ‘rimense’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Goles de Michael Hoyos para doblete en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Golazo de Hernán Barcos con potente remate en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026