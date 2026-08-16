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Crimen de abogada en Pacasmayo: todo lo que se sabe del asesinato de Helenn Silva

La abogada se encontraba sentada en el local junto a tres personas cuando un hombre, cubierto con un casco de motocicleta, se acercó y le disparó en la cabeza

Imágenes impactantes de una cámara de seguridad muestran el preciso instante en que varias personas que disfrutaban de su comida son sorprendidas por un tiroteo.| Video:
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El asesinato de Helenn Guilianna Silva Padilla en un restaurante del centro poblado San Martín de Porres, en la provincia de Pacasmayo, ha generado conmoción en la región norte del Perú. Según la información preliminar, la víctima, identificada como Helenn Guilianna Silva Padilla, fue atacada con arma de fuego la tarde del 15 de agosto mientras compartía con otras personas en un establecimiento local.

De acuerdo con las imágenes de seguridad del establecimiento, Silva Padilla se encontraba en el interior de un restobar acompañada por tres personas. Un hombre, cuya identidad permanece sin confirmar y que ocultaba su rostro con un casco de motocicleta, se acercó por la parte trasera del local y disparó varias veces a través de las rejas del establecimiento.

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La abogada perdió la vida de manera instantánea como consecuencia de los impactos que le cayó en la cabeza. El rostro del asesino no fue capturado de manera clara, pero sus movimientos serán claves para que la PNP pueda tener más datos.

El homicidio de una profesional en el centro poblado San Martín de Porres abre una investigación sobre los posibles móviles y responsables, mientras la comunidad exige respuestas a las autoridades
El homicidio de una profesional en el centro poblado San Martín de Porres abre una investigación sobre los posibles móviles y responsables, mientras la comunidad exige respuestas a las autoridades| Foto: Difusión

Lo que se sabe del asesinato

La muerte de Helenn Guilianna Silva Padilla ha puesto en alerta a la provincia de Pacasmayo. El caso se encuentra en etapa preliminar, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado si el crimen estuvo relacionado con su labor profesional ni si existían amenazas previas contra la víctima.

Aunque en sus redes sociales figura que Helenn Guilianna Silva Padilla estuvo a cargo en diversos casos legales, hasta el momento no existe información oficial que vincule directamente estas labores con el crimen.

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Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del asesinato.

A través de su cuenta de Facebook, su madre se despidió de su hija e indicó que se quedará al cuidado de sus nietos. Asimismo, piden justicia para que se esclarezcan los hechos.

Comunicado del Colegio de Abogados de La Libertad
Comunicado del Colegio de Abogados de La Libertad

Asimismo, sus amigas enviaron diversos mensajes de despedida para la letrada y su familia en estos momentos difíciles.

Comunicado del Colegio de Abogados de La Libertad

El Colegio de Abogados de La Libertad manifestó sus condolencias por la muerte de Helenn Guilianna Silva Padilla, socia del gremio. La institución extendió su solidaridad a los familiares, allegados y colegas de la víctima ante esta pérdida.

En su pronunciamiento, el colegio expresó su indignación por el crimen y rechazó de manera categórica la violencia que terminó con la vida de la abogada. Señaló que el hecho enluta tanto a la familia de la víctima como al gremio legal y a la sociedad en general.

El Colegio de Abogados de La Libertad también exigió una investigación rápida y exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso y que los responsables sean sancionados conforme a la ley.

Canales de ayuda

  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú brinda auxilio inmediato ante emergencias, incendios, accidentes y situaciones de riesgo. La atención es gratuita y puede solicitarse a través de la central telefónica 116.
  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece atención prehospitalaria ante emergencias médicas, accidentes y situaciones críticas de salud. El servicio opera las 24 horas y puede contactarse marcando el número 106.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) responde ante hechos delictivos, situaciones de peligro y emergencias que requieran intervención policial. La ciudadanía puede comunicarse por medio de la línea 105 para solicitar apoyo inmediato.

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