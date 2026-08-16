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Qué es lo último que se sabe de la nueva fecha del examen de admisión de San Marcos 2027-I

Las publicaciones en Facebook y otras redes difundieron fechas tentativas para octubre, lo que activó consultas de postulantes y padres, pero Infobae verificó que la casa de estudios no emitió un comunicado formal

Admisión UNMSM 2026 II: así inicia el proceso de examen de la segunda fecha| San Marcos
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos no ha publicado un cronograma oficial ni fechas confirmadas para el examen de admisión 2027-I. (UNMSM)
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No existe hasta el momento un cronograma oficial ni fechas confirmadas para el examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En días recientes, publicaciones en Facebook y otras redes sociales, como Twitter, han difundido posibles fechas, lo que ha generado incertidumbre entre los futuros postulantes. Sin embargo, Infobae pudo constatar que la universidad no ha emitido ningún anuncio formal sobre el proceso.

En Facebook, la cuenta de Academia Grupo Ciencias publicó una lista de fechas tentativas para el examen de admisión 2027-I de San Marcos. Según esa publicación, el cronograma sugería el inicio del proceso el 17 de octubre para Ciencias Económicas y de la Gestión (Área D), así como para Humanidad y Ciencias Jurídicas y Sociales (Área E). El 18 de octubre correspondería a las áreas B y C, el 24 de octubre al Área A y el 25 de octubre a Medicina Humana.

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“Fechas sujetas a confirmación oficial”, advierte la publicación, reflejando la constante incertidumbre que enfrentan quienes desean postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El aviso, que circuló con fuerza en grupos de preparación preuniversitaria, fue replicado por otras cuentas y generó consultas masivas en los canales oficiales de la universidad.

La cuenta Academia Grupo Ciencias difundió un cronograma tentativo para San Marcos y aclaró que las fechas del examen están sujetas a confirmación oficial.
La cuenta Academia Grupo Ciencias difundió un cronograma tentativo para San Marcos y aclaró que las fechas del examen están sujetas a confirmación oficial.

Sin respuesta oficial

Infobae recogió testimonios de futuros postulantes que han intentado comunicarse con el área de admisión de San Marcos. De acuerdo con sus declaraciones, hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial ni se ha publicado el cronograma oficial para el proceso 2027-I.

Uno de los consultados señaló que, ante la falta de información verificada, muchos estudiantes se mantienen atentos a cualquier novedad en los portales y redes oficiales de la universidad.

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La ausencia de comunicación formal ha motivado que las dudas se multipliquen. Los estudiantes y padres de familia esperan que la UNMSM emita pronto un comunicado a través de sus canales institucionales para evitar desinformación y especulaciones.

Simulacro del examen de admisión de San Marcos esta es la fecha límite para la inscripción
La falta de comunicación formal de la UNMSM multiplicó las consultas de estudiantes y padres de familia en los canales oficiales de la universidad. (UNMSM)

Cómo es el proceso de admisión de San Marcos

El proceso de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inicia con la compra del reglamento digital, el cual puede adquirirse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe. Una vez realizado este primer paso, se debe ingresar al portal de admisión de la universidad para registrar los datos y obtener el enlace al reglamento.

Posteriormente, los aspirantes pagan el derecho de inscripción usando el código correspondiente de acuerdo con el tipo de colegio de procedencia (estatal o privado). El formulario de inscripción web se completa cuando han transcurrido seis horas hábiles desde la validación del pago. Quienes cumplen con estos pasos pueden descargar el carné de postulante, documento indispensable para presentarse al examen.

La prueba de admisión de San Marcos está compuesta por 10 preguntas de habilidad verbal, 10 de habilidad lógico-matemática, 70 preguntas de conocimientos sobre materias de educación secundaria y 10 preguntas actitudinales de evaluación integral.

Los postulantes deben portar el DNI original y el carné de postulante impreso en tamaño A4, firmar y dejar la huella digital solo dentro del aula asignada, y llevar únicamente lápiz 2B, tajador y borrador. Objetos como teléfonos celulares, relojes inteligentes, mochilas y apuntes permanecen prohibidos en el recinto de evaluación.

Panorama del ingreso al examen de admisión por la puerta 1 de la UNMSM
La prueba de admisión de San Marcos incluye preguntas de habilidad verbal, habilidad lógico-matemática, conocimientos de secundaria y evaluación actitudinal. (Infobae)

Recomendación para los postulantes

Ante la circulación de fechas aún no confirmadas, diversas academias y grupos de preparación han recomendado a los aspirantes esperar la comunicación oficial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Solo los canales institucionales de la universidad tienen la potestad de anunciar el cronograma oficial del examen de admisión 2027-I. Las publicaciones que han circulado en redes sociales deben ser tomadas con cautela hasta que exista un pronunciamiento formal de la casa de estudios.

“Fechas sujetas a confirmación oficial” es la frase que resume la situación actual para miles de postulantes que esperan ingresar a la universidad más antigua del país.

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